CG News: जानलेवा कफ सिरप की आंच छत्तीसगढ़ तक, 70 सैंपल जांच के लिए लैब भेजा

CG News: जानलेवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मेडिकल दुकानों से लेकर अन्य दवा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टाकिस्ट और सी एंड एफ तक पहुंच चुकी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार से लेकर बुधवार तक अलग-अलग दवाइयों के 70 सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा है। औषधि प्रशासन विभाग को आशंका है कि कहीं बाकी अन्य दवाइयों में कोई अमानक पदार्थ तो नहीं मिले हैं। तमिलनाडु की कंपनी के अधिकृत डीलर का गोदाम राजधानी में संचालित हैं। अधिकारियों ने यहां औचक निरीक्षण के दौरान छह अलग-अलग सैंपल को कब्जे में लेकर इसे भी जांच के लिए भेजा है।