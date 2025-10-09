Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: जानलेवा कफ सिरप की आंच छत्तीसगढ़ तक, 70 सैंपल जांच के लिए लैब भेजा

CG News: दवाइयों के 70 सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा है। औषधि प्रशासन विभाग को आशंका है कि कहीं बाकी अन्य दवाइयों में कोई अमानक पदार्थ तो नहीं मिले हैं।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 09, 2025

CG News: जानलेवा कफ सिरप की आंच छत्तीसगढ़ तक, 70 सैंपल जांच के लिए लैब भेजा

CG News: जानलेवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मेडिकल दुकानों से लेकर अन्य दवा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टाकिस्ट और सी एंड एफ तक पहुंच चुकी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार से लेकर बुधवार तक अलग-अलग दवाइयों के 70 सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा है। औषधि प्रशासन विभाग को आशंका है कि कहीं बाकी अन्य दवाइयों में कोई अमानक पदार्थ तो नहीं मिले हैं। तमिलनाडु की कंपनी के अधिकृत डीलर का गोदाम राजधानी में संचालित हैं। अधिकारियों ने यहां औचक निरीक्षण के दौरान छह अलग-अलग सैंपल को कब्जे में लेकर इसे भी जांच के लिए भेजा है।

कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं औषधि प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है कि बिना डाक्टर के लिखित सलाह के मेडिकल दुकानों से कफ सिरप न दिया जाए। दीपक कुमार अग्रवाल ड्रग कंट्रोलर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग मेडिकल स्टोर, होलसेल दवा दुकानों से दवाइयों के 70 सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। कफ सिरप को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि डाक्टरी सलाह के बाद ही दुकानों में खरीदी-बिक्री की जाए।

डीलर के गोदाम तक पहुंची टीम

इधर, कंपनी के डूमरतराई स्थित होलसेल फर्म ने अपने लैटरपैड में लिखित में जवाब दिया है कि यहां कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई नहीं हुई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने डूमरतराई स्थित होलसेल कंपनी के गोदाम में जाकर अधिकृत विक्रेता शौदित फार्मास्युटिकल फर्म से छह सैंपलों को बरामद किया। इधर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष विनय कृपलानी ने कहा कि दवा कारोबारियों को सचेत किया गया है कि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दवाइयों का विक्रय करें।

सन फार्मा के 30 उत्पाद बाजार में

जिस कंपनी के जानलेवा कफ सिरप को पीने से मध्यप्रदेश-राजस्थान में बच्चों की मौतें हुई है। उस कंपनी का होलसेल कारोबार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। दरअसल तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित सन फार्मास्युटिकल कफ सिरप, ड्राप, टेबलेट सहित अन्य दवाइयों का विक्रय करता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के 30 अलग-अलग उत्पाद बाजार में मौजूद हैं। औषधि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाकी अन्य दवाइयों में मिलावट की आशंका के मद्देनजर सैंपल लिए जा रहे हैं।

हड़कंप मचा तब जागा औषधि प्रशासन

प्रदेश में दवाइयों के सैंपलिंग और जांच के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बार फिर हडक़ंप मचने का इंतजार किया। प्रदेश के 5000 मेडिकल दुकानों में फार्मासिस्ट की जांच से लेकर दवाइयों के अमानक होने की आशंका को लेकर औषधि विभाग ने अभी तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की। कंपनी से दवाइयां सीधे मेडिकल स्टोर और फिर मरीजों तक पहुंच रही है। डाक्टर और दवा कारोबारी भी कंपनियों से दवाई लेते समय किसी सर्टिफिकेट और पुख्ता जांच रिपोर्ट की मांग नहीं कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 01:33 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: जानलेवा कफ सिरप की आंच छत्तीसगढ़ तक, 70 सैंपल जांच के लिए लैब भेजा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान

CG News: प्रधानमंत्री मोदी ने उमा बारले को किया सम्मानित, स्टेनोग्राफी परीक्षा में पहला स्थान
रायपुर

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

CG News: प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बी-फार्मेसी, 60 सीटों पर होगा प्रवेश

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज में बी-फार्मेसी, 60 सीटों पर होगा प्रवेश
रायपुर

CG News: शराब घोटाले में चैतन्य व कोयला में जयचंद की जमानत खारिज, ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

CG News: शराब घोटाले में चैतन्य व कोयला में जयचंद की जमानत खारिज, ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
रायपुर

CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग में 55 पदों पर निकली भर्ती, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन

CG Job: महिला एवं बाल विकास विभाग में 55 पदों पर निकली भर्ती, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.