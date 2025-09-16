छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक… जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा

CG Monsoon: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में मानसूनी बारिश का 92 फीसदी कोटा पूरा हो गया है। सोमवार तक प्रदेश में 1033.2 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य है। मानसूनी सीजन में औसत 1124 मिमी वर्षा होती है। रायपुर जिले में 860.4 मिमी बारिश हुई है।
यह सामान्य से 9 फीसदी कम है। तीन जिलों में 29 से 52 फीसदी तक ज्यादा पानी गिरा है। प्रदेश में 17 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां कम होंगी। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। सितंबर में औसत 235.5 मिमी बारिश होने का ट्रेंड रहा है।
बारिश के औसत दिनों की संख्या 9.6 है। गर्जना का औसत 3.8 दिन है। सामान्य औसत अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री व न्यूनतम 24.4 डिग्री होता है। हवाएं तेज नहीं चलती। हवाओं की गति महज 5.4 किमी प्रति घंटा होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश मानसूनी होती है।
हालांकि मानसून की वापसी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक हो जाती है। पिछले साल 10 सितंबर को 24 घंटे में 118 .4 मिमी बारिश हुई थी, जो पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। जबकि पूरे माह 234.8 मिमी पानी बरसा था। यानी औसत बारिश हुई थी।
प्रतापपुर व राजनांदगांव में 6, बलरामपुर, रामानुजगंज, दौरा कोचली में 5, भखारा में 4, अड़भार, रघुनाथनगर, चांदो, धमधा, वाड्रफनगर में 3, पिपरिया, सामरी, लोरमी, मनोरा, कुकदूर, मुंगेली, रामचंद्रपुर, बोड़ला, कुसमी, कुमरदा में 2, मैनपुर, सरोना, खरसिया, दरभा, शंकरगढ़, खैरागढ़, लटोरी, कापू, रेंगाखारकला, कोटाडोल, चलगली व ओरछा में 1 सेमी।