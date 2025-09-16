Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक… जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा

CG Monsoon: रायपुर प्रदेश में मानसूनी बारिश का 92 फीसदी कोटा पूरा हो गया है। सोमवार तक प्रदेश में 1033.2 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक... जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक... जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा(photo-patrika)

CG Monsoon: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में मानसूनी बारिश का 92 फीसदी कोटा पूरा हो गया है। सोमवार तक प्रदेश में 1033.2 मिमी पानी गिरा है, जो सामान्य है। मानसूनी सीजन में औसत 1124 मिमी वर्षा होती है। रायपुर जिले में 860.4 मिमी बारिश हुई है।

यह सामान्य से 9 फीसदी कम है। तीन जिलों में 29 से 52 फीसदी तक ज्यादा पानी गिरा है। प्रदेश में 17 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां कम होंगी। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। सितंबर में औसत 235.5 मिमी बारिश होने का ट्रेंड रहा है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…
रायपुर
छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा...(photo-patrika)

CG Monsoon: विदाई अक्टूबर मध्य में

बारिश के औसत दिनों की संख्या 9.6 है। गर्जना का औसत 3.8 दिन है। सामान्य औसत अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री व न्यूनतम 24.4 डिग्री होता है। हवाएं तेज नहीं चलती। हवाओं की गति महज 5.4 किमी प्रति घंटा होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश मानसूनी होती है।

हालांकि मानसून की वापसी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक हो जाती है। पिछले साल 10 सितंबर को 24 घंटे में 118 .4 मिमी बारिश हुई थी, जो पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। जबकि पूरे माह 234.8 मिमी पानी बरसा था। यानी औसत बारिश हुई थी।

पिछले 24 घंटे में बारिश यहां

प्रतापपुर व राजनांदगांव में 6, बलरामपुर, रामानुजगंज, दौरा कोचली में 5, भखारा में 4, अड़भार, रघुनाथनगर, चांदो, धमधा, वाड्रफनगर में 3, पिपरिया, सामरी, लोरमी, मनोरा, कुकदूर, मुंगेली, रामचंद्रपुर, बोड़ला, कुसमी, कुमरदा में 2, मैनपुर, सरोना, खरसिया, दरभा, शंकरगढ़, खैरागढ़, लटोरी, कापू, रेंगाखारकला, कोटाडोल, चलगली व ओरछा में 1 सेमी।

Updated on:

16 Sept 2025 12:03 pm

Published on:

16 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक… जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा

