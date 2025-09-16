छत्तीसगढ़ के मानसूनी बारिश का असर अभी तक… जिलों में 29 से 52 फीसदी ज्यादा हुई वर्षा

यह सामान्य से 9 फीसदी कम है। तीन जिलों में 29 से 52 फीसदी तक ज्यादा पानी गिरा है। प्रदेश में 17 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां कम होंगी। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। सितंबर में औसत 235.5 मिमी बारिश होने का ट्रेंड रहा है।