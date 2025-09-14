छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले तीन दिनों तक तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।