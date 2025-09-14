छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले तीन दिनों तक तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।
बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा पानी बलरामपुर जिले में दर्ज किया गया। यहाँ कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है और ग्रामीण इलाकों में छोटे नाले-नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। ऐसे में लोगों को पेड़ के नीचे या खुले मैदान में खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में वज्रपात की घटनाएँ पहले भी कई बार जानलेवा साबित हो चुकी हैं।
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों और डूबान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। बचाव और राहत दलों को तैयार रहने कहा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
बारिश से जहाँ धान की फसल को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में अधिक पानी भरने से फसल खराब होने का खतरा भी है।