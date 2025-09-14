Patrika LogoSwitch to English

छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…

CG Weather Update: मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा...(photo-patrika)
छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में पानी भर गया है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले तीन दिनों तक तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।

CG Weather Update: बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा पानी बलरामपुर जिले में दर्ज किया गया। यहाँ कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है और ग्रामीण इलाकों में छोटे नाले-नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़ और बिलासपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश हुई है।

बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। ऐसे में लोगों को पेड़ के नीचे या खुले मैदान में खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में वज्रपात की घटनाएँ पहले भी कई बार जानलेवा साबित हो चुकी हैं।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों और डूबान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। बचाव और राहत दलों को तैयार रहने कहा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों

बारिश से जहाँ धान की फसल को लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में अधिक पानी भरने से फसल खराब होने का खतरा भी है।

लोगों के लिए सावधानियाँ

  • बारिश और बिजली कड़कने के दौरान घरों से बाहर न निकलें।
  • नदियों-नालों में नहाने या पार करने का प्रयास न करें।
  • मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बारिश के समय खुले में न करें।
  • प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

Published on:

14 Sept 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में बारिश का यलो Alert, अगले तीन दिन बिजली गिरने का खतरा…

