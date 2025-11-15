15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

कर्मचारियों पर कार्यवाही के बाद कई जिलों से हड़ताली कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं। एसा लागू होने के बाद समिति प्रबंधक पर भी कार्यवाही हुई है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए जिला विपणन संघ के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति, कप्युटर आपरेटर, कृषि विस्तार अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित सहकारिता निरीक्षकों को धान खरीदी केंद्रो में जिमेदारियां दी गई है। जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं।