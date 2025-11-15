Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

CG News: रायपुर में हड़ताल में शामिल सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 15, 2025

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में...(photo-patrika)

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हड़ताल में शामिल सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है। चर्चा व नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर शासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करने वाले हड़ताली कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सहकारिता विभाग ने अपील की है किशनिवार-रविवार तक कर्मचारी वापस आ सकते हैं। सोमवार से कार्यवाही तेज होगी।

CG News: हड़ताली कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन

विभाग ने दावा किया है कि प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कयुटर आपरेटर से लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से खरीदी शुरू करेगी।

राज्य में 2058 पैक्स समितियों के अधीन स्थापित 2739 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। पैक्स समितियों के सहकारी कर्मचारी संघ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ चार सूत्रीय मांगों पर 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं।

सहकारी समिति संघ के प्रदेश पदाधिकारी नौकरी से हटाए गए

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों पर पहले कार्यवाही की गाज गिरी है। हड़ताल पर रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष व धमतरी के प्रबंधक नरेंद्र साहू,संघ के महासचिव व राजनांदगांव के प्रबंधक ईश्वर श्रीवास, पैक्स सोसाइटी चांपा के प्रबंधक गोविंद नारायण मिश्रा, संघ के कोषाध्यक्ष जागेश्वर साहू सहित राजनांदगांव के किशुन देवांगन व सेवा सहकारी समिति लखनपुर के प्रबंधक चंद्रप्रताप सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि हड़ताली कर्मचारियों से मांगों के संबंध में चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग बने हुए हैं। हड़ताल के कारण समितियों में लोकहित में धान खरीदी की तैयारी, रबी ऋण वितरण, पीडीएस आदि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। नोटिस जारी होने के बाद भी अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हड़ताल वापस लेने का सवाल नहीं : प्रदेशाध्यक्ष

संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र साहू ने कहा है कि हड़ताल वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। शासन-प्रशासन ने एकतरफा कार्यवाही की है। इस पर हम कोर्ट जाएंगे। सहकारी समिति संघ की जायज मांगें हैं। सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया।

कई जिलों से वापस लौटने लगे कर्मचारी

कर्मचारियों पर कार्यवाही के बाद कई जिलों से हड़ताली कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं। एसा लागू होने के बाद समिति प्रबंधक पर भी कार्यवाही हुई है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए जिला विपणन संघ के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति, कप्युटर आपरेटर, कृषि विस्तार अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित सहकारिता निरीक्षकों को धान खरीदी केंद्रो में जिमेदारियां दी गई है। जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग सचिव सीआर प्रसन्ना ने कहा की प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। कर्मचारि धान खरीदी प्रक्रिया में कर्मचारी अभी भी वापस लौट सकते हैं। धान खरीदी का बहिष्कार करने पर कड़ी कार्यवाही होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान! हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते…

CG News: शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान! हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते...(photo-patrika)
रायपुर

नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास

नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास
रायपुर

रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता…

रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता...(photo-patrika)
रायपुर

CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू

CG Flight News: रायपुर-मुंबई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 1 फरवरी से इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू(photo-patrika)
रायपुर

वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी…

वसूली-सूदखोरी के आरोपी वीरेंद्र को 14 दिन की जेल, अब फरार रोहित पर शिकंजा कसने की तैयारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.