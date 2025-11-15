हाईकोर्ट की सख्ती काम आई! सरेंडर से पहले हत्या के दोषी की गिरफ्तारी, 10 हजार मुआवजा देने का आदेश…

अभियान का ही सकारात्मक असर है कि अब दिल्ली में राजनांदगांव का जल मॉडल सम्मानित होगा। ‘मिशन जल रक्षा’ के तहत किसानों को कम पानी वाली फसलें लेने के लिए प्रेरित किया गया। बीते गर्मी के मौसम में धान की खेती में 3 हजार हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई। पहले जहां 9 हजार हेक्टेयर में धान बोया जाता था, अब यह घटकर 6 हजार हेक्टेयर रह गया है।