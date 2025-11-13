Brinjal cultivation: बंगाल के खडग़पुर मंडी में धूम मचा रहा राजपुर क्षेत्र का बैगन, किसान हो रहे मालामाल

राजपुर। कभी सिर्फ रबी और खरीफ फसलों पर निर्भर रहने वाला बलरामपुर जिले का राजपुर क्षेत्र अब उद्यानिकी खेती का केंद्र बनता जा रहा है। यहां के किसानों ने अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ते हुए टमाटर, खीरा, मिर्च और बैगन जैसी फसलों को अपनाया है। इससे न केवल किसानों की आय के स्रोत बढ़े हैं, बल्कि क्षेत्र ने अब व्यावसायिक स्तर पर अपनी अलग पहचान भी स्थापित कर ली है। यहां के बैगन (Brinjal cultivation) की अब बंगाल के खडग़पुर में काफी डिमांड है। इससे किसान मालामाल हो रहे हैं।