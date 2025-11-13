Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Brinjal cultivation: बंगाल के खडग़पुर मंडी में धूम मचा रहा राजपुर क्षेत्र का बैगन, किसान हो रहे मालामाल

Brinjal cultivation: पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए राजपुर क्षेत्र के किसानों ने टमाटर, खीरा, मिर्च व बैगन की शुरु की खेती

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 13, 2025

Brinjal cultivation

Farmer Madhav Shah in brinjal field (Photo- Patrika)

राजपुर। कभी सिर्फ रबी और खरीफ फसलों पर निर्भर रहने वाला बलरामपुर जिले का राजपुर क्षेत्र अब उद्यानिकी खेती का केंद्र बनता जा रहा है। यहां के किसानों ने अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ते हुए टमाटर, खीरा, मिर्च और बैगन जैसी फसलों को अपनाया है। इससे न केवल किसानों की आय के स्रोत बढ़े हैं, बल्कि क्षेत्र ने अब व्यावसायिक स्तर पर अपनी अलग पहचान भी स्थापित कर ली है। यहां के बैगन (Brinjal cultivation) की अब बंगाल के खडग़पुर में काफी डिमांड है। इससे किसान मालामाल हो रहे हैं।

गौरतलब है कि पूर्व में पड़ोसी राज्यों से उद्यानिकी उत्पाद आयात किए जाते थे। लेकिन अब राजपुर क्षेत्र इन फसलों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों में निर्यात कर रहा है। ग्राम नवकी सरनापारा निवासी किसान माधव शाह ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष अपने खेत में बैगन (Brinjal cultivation) और खीरा की खेती की है।

3 एकड़ भूमि में की गई बैगन की खेती (Brinjal cultivation) पर लगभग 6 से 8 लाख रुपये की लागत आई, जबकि अब तक वे 20 लाख रुपए से अधिक की बिक्री कर चुके हैं। तोड़ाई अभी भी बाकी है। बंगाल के खडग़पुर मंडी से व्यापारी सीधे राजपुर पहुंचकर बैगन खरीद रहे हैं और अच्छा मूल्य दे रहे हैं।

Brinjal cultivation: वैज्ञानिक पद्धति से की खेती

किसान माधव शाह का कहना है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से खेती की, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। उनका कहना है कि उद्यानिकी खेती (Brinjal cultivation) अब किसानों के लिए सिर्फ जीविकोपार्जन नहीं, बल्कि व्यावसायिक अवसर भी बन गया है। यदि सरकार सहयोग दे तो यह क्षेत्र और ऊंचाइयों को छू सकता है।

आवारा मवेशी बन रहे चुनौती

माधव शाह ने आवारा मवेशियों को क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उनका कहना है कि मवेशी मालिकों द्वारा उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वे किसानों (Brinjal cultivation) की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। कई बार विवाद की भी स्थिति बन जाती है। उन्होंने शासन से इस ओर ध्यान देने तथा समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

SDM caught illegal paddy: महिला एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पिकअप को पकड़ा, 259 बोरा अवैध धान जब्त
कोरीया
SDM caught illegal paddy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Brinjal cultivation: बंगाल के खडग़पुर मंडी में धूम मचा रहा राजपुर क्षेत्र का बैगन, किसान हो रहे मालामाल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Custodial death case: अब सीएएफ के पहरे में पुलिस हिरासत में मृत उमेश का शव, परिजन ने चौथे दिन भी लेने से किया इनकार

Custodial death case
बलरामपुर

Rajesh jewellers robbery case: राजेश ज्वेलर्स में हुई थी 2.87 करोड़ की डकैती, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, प्रेमिका भी शामिल

Rajesh Jewellers robbery case
बलरामपुर

Child died after vaccination: टीकाकरण के बाद 2 माह के बच्चे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल ले गए तो बंद था ताला, हुई मौत

Child died after vaccination
बलरामपुर

Custodial death case: Video: उमेश का शव लेकर भागी पुलिस, परिजन दौड़े तो अस्पताल में बनाया बंधक, मचा बवाल, किया लाठीचार्ज

Custodial death case
बलरामपुर

Custodial death: Video: पुलिस हिरासत में धनंजय ज्वेलर्स में चोरी के आरोपी की मौत, परिजन बोले- पिटाई से हुई मौत, पुलिस का कहना- बीमारी थी

Custodial death
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.