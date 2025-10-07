CG Open School: ओपन स्कूल ने दूसरी परीक्षा के नतीजे किए घोषित, फेल छात्रों को नवंबर की परीक्षा में मिलेगा अवसर

ओपन स्कूल ने दूसरी परीक्षा के नतीजे किए घोषित (Photo Patrika)
CG Open School: छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने अगस्त में आयोजित दूसरी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12वीं में 46.28 प्रतिशत और 10वीं में 30.02 फीसदी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब तीसरी परीक्षा नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। ओपन स्कूल द्वारा अब साल में तीन बार परीक्षा आयोजित की जा रही है।
मार्च-अप्रैल को पहली और अगस्त में दूसरी परीक्षा आयोजित की गई थी। 12वीं एवं 10 वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम सोमवार की शाम को जारी किया गया। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए 15036 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें 14269 विद्यार्थी सम्मिलित हुए. 128 विद्यार्थियों के आवेदन को निरस्त किया गया। 2540 विद्यार्थी आरटीडी के तहत शामिल हुए।
वहीं 11 परीक्षार्थियों का परिणाम रोका गया है। इस तरह 11,718 विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया। इनमें 46.28 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए. 903 विद्यार्थी प्रथम, 2168 द्वितीय तथा 2247 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में आए हैं। 106 विद्यार्थी पास श्रेणी से सफल हुए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 45.22 प्रश बालक एवं 47.64 प्रश बालिकाएं है।
कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा के लिए प्रदेश के 19,249 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 17834 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. 13 परीक्षार्थियों का परिणाम विभिन्न कारणों से रोका गया। 17,821 विद्यार्थियों का परिणाम घोषित किया गया। इनमें 30.02 फीसदी उत्तीर्ण हुए। 749 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। 2008 द्वितीय और 2554 विद्यार्थी तृतीय में आए हैं. 39 पास श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों का प्रतिशत 28.35 और बालिकाओं का 32.67 प्रश रहा।
ओपन स्कूल की तीसरी परीक्षा नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी भी चल रही है। अगस्त में हुई दूसरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी अवसर तथा आरटीडी अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने अतिरिक्त समय दिया गया है। वे बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। शेष विद्यार्थियों को पूर्व में जारी तिथि पर आवेदन करना होगा। पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार बिना विलंब शुल्क के साथ 8 अक्टूबर एवं विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकेगा।
