CG Open School: ओपन स्कूल ने दूसरी परीक्षा के नतीजे किए घोषित, फेल छात्रों को नवंबर की परीक्षा में मिलेगा अवसर

ओपन स्कूल की तीसरी परीक्षा नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी भी चल रही है। अगस्त में हुई दूसरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी अवसर तथा आरटीडी अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने अतिरिक्त समय दिया गया है। वे बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। शेष विद्यार्थियों को पूर्व में जारी तिथि पर आवेदन करना होगा। पूर्व में जारी निर्देश के अनुसार बिना विलंब शुल्क के साथ 8 अक्टूबर एवं विलंब शुल्क के साथ 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकेगा।