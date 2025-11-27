नए सत्र से सिलेबस में होगा बदलाव! अब 9वीं में पढ़ाई जाएंगी NCERT की किताबें, जानें पूरी detail…

नए सत्र के लिए पहली से 9वीं तक की किताबों में बदलाव के लिए समीक्षा का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई बदलाव किए जाएंगे। इसमें राज्य के स्थानीय तथ्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक राज्य में पाठ्यपुस्तक तैयार करने का काम माध्यमिक शिक्षा मंडल करता था, लेकिन इसे बदले हुए ढांचे में अब एससीईआरटी को सौंपा गया है, जो एनसीईआरटी की तर्ज पर किताबें विकसित करता है।