14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम! 15 जनवरी के बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बाद हवा की दिशा बदलते ही 15 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव की वापसी के आसार हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 14, 2026

छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम (photo source- Patrika)

CG Weather Update: मंगलवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम सूखा रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से नमी वाली हवाएं अगले तीन दिनों तक मौसम में स्थिरता लाएंगी। इसके बाद, हवा की दिशा बदलने से तापमान फिर से गिरेगा। उत्तरी इलाकों में, खासकर बलरामपुर-रामानुजगंज और सरगुजा जिलों में ठंड बहुत ज़्यादा है।

CG Weather Update: सीमावर्ती इलाकों में तेज ठंड

पिछले 24 घंटों में, सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, दक्षिणी इलाके के दंतेवाड़ा और बस्तर में तापमान में गिरावट आई है। मध्य इलाकों में फिलहाल ठंडी हवाओं से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जनवरी के बाद पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड लौटेगी। पिछले 24 घंटों में, दुर्ग में सबसे ज़्यादा 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सीमावर्ती इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पाले जैसी स्थिति में थोड़ी कमी आई है।

रात का पारा सामान्य से नीचे

CG Weather Update: मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगले तीन दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है। तापमान में न तो कोई खास गिरावट होगी और न ही कोई खास बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, हवा की दिशा बदलने से ठंड वापस आने की उम्मीद है। 15 जनवरी के बाद, रात का तापमान फिर से नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, और कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति वापस आ जाएगी।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने बुधवार को राजधानी रायपुर में सुबह कोहरा रहने और तापमान 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 09:07 am

Published on:

14 Jan 2026 09:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम! 15 जनवरी के बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, दुबई-सिंगापुर-बैंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट

रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज (photo source- Patrika)
रायपुर

3200 करोड़ घोटाला केस में बड़ा मोड़, EOW ने 2 आरोपियों को भेजा जेल, विशेष न्यायालय का आदेश

ईओडब्ल्यू की सख्ती (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur Commissioner: कौन बनेगा रायपुर का पहला कमिश्नर? बंद लिफाफे में नाम, सरकार जल्द करेगी घोषणा

23 जनवरी से होगी पुलिसिंग की नई शुरुआत (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद, व्यवस्थाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान
रायपुर

CG Strike: कलेक्टर दर पर वेतन के लिए हड़ताल पर गए चालक-हेल्पर, घरों तक नहीं पहुंची गाड़ियां

CG Strike: निगम के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.