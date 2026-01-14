CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम! 15 जनवरी के बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

पिछले 24 घंटों में, सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, दक्षिणी इलाके के दंतेवाड़ा और बस्तर में तापमान में गिरावट आई है। मध्य इलाकों में फिलहाल ठंडी हवाओं से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जनवरी के बाद पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड लौटेगी। पिछले 24 घंटों में, दुर्ग में सबसे ज़्यादा 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सीमावर्ती इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पाले जैसी स्थिति में थोड़ी कमी आई है।