CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम! 15 जनवरी के बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड

छत्तीसगढ़ में फिर करवट लेगा मौसम (photo source- Patrika)
CG Weather Update: मंगलवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम सूखा रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से नमी वाली हवाएं अगले तीन दिनों तक मौसम में स्थिरता लाएंगी। इसके बाद, हवा की दिशा बदलने से तापमान फिर से गिरेगा। उत्तरी इलाकों में, खासकर बलरामपुर-रामानुजगंज और सरगुजा जिलों में ठंड बहुत ज़्यादा है।
पिछले 24 घंटों में, सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, दक्षिणी इलाके के दंतेवाड़ा और बस्तर में तापमान में गिरावट आई है। मध्य इलाकों में फिलहाल ठंडी हवाओं से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, 15 जनवरी के बाद पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड लौटेगी। पिछले 24 घंटों में, दुर्ग में सबसे ज़्यादा 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में सबसे कम 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। सीमावर्ती इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पाले जैसी स्थिति में थोड़ी कमी आई है।
CG Weather Update: मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगले तीन दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है। तापमान में न तो कोई खास गिरावट होगी और न ही कोई खास बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, हवा की दिशा बदलने से ठंड वापस आने की उम्मीद है। 15 जनवरी के बाद, रात का तापमान फिर से नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, और कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति वापस आ जाएगी।
मौसम विभाग ने बुधवार को राजधानी रायपुर में सुबह कोहरा रहने और तापमान 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई है।
