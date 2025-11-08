कारोबारियों के लिए बदले लाइसेंस नियम… गली से बाजार तक फीट के हिसाब से तय होगी फीस, नोटिफिकेशन जारी

CG News: राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सडक़ों की चौड़ाई के मापदंड के आधार पर गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (लाइसेंस फीस) तय कर दिए हैं, जिसमें 7.5 मीटर से कम व 15 मीटर से अधिक सडक़ की चौड़ाई के हिसाब से प्रतिवर्ग फीट सालाना लाइसेंस फीस कारोबारियों को जमा करनी होगी। इस संबंध में 7 नवंबर को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन विभाग ने विभागीय वित्तीय स्थिति को बेहतर करने व कर संग्रहण में वृद्धि को लेकर यह नियम जारी किए हैं।