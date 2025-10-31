Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

अतिक्रमण विवाद में दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टोरेट में इच्छा मृत्यु की मांग, जानें क्या कहा?

Rajnandgaon News: घुमका तहसील के ग्राम बरबसपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पंचायत द्वारा दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। इससे आहत होकर दोनों परिवारों के सदस्य गुरुवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और वहां इच्छा मृत्यु की मांग की।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: घुमका तहसील के ग्राम बरबसपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पंचायत द्वारा दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। इससे आहत होकर दोनों परिवारों के सदस्य गुरुवार को कलेक्टोरेट पहुंचे और वहां इच्छा मृत्यु की मांग की। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे ने उन्हें न्याय का आश्वासन दिया और मामले की जांच करने का वादा किया है।

बरबसपुर के निवासी चंद्रेश वर्मा और प्रेमू वर्मा ने कलेक्टोरेट पहुंचकर आवेदन में बताया कि उन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में लगातार पंचायत द्वारा परेशान किया जा रहा है। उनका आरोप है कि गांव में 90 प्रतिशत लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, और वर्तमान सरपंच भी इस भूमि पर अपने मकान का निर्माण कर चुके हैं। चंद्रेश और प्रेमू वर्मा ने कहा कि यदि कार्रवाई करनी है तो सभी पर करनी चाहिए न कि केवल उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है।

उनका कहना था कि उन्हें 80 डिसमिल जमीन पर मकान बनाने के लिए कब्जा किया था, लेकिन पंचायत और सरपंच द्वारा उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और बिना नोटिस के कार्रवाई की जा रही है। वे पंचायत द्वारा की जा रही इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से बेहद परेशान हैं। पीड़ितों ने अफसरों को अपनी दिक्कतों के बारे में बताया।

जीवन यापन में समस्या

चंद्रेश और प्रेमू वर्मा ने यह भी बताया कि इस विवाद के बाद उनकी सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। पंचायत के फैसले के बाद उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें खेती-किसानी और जीवन यापन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस थाना में शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस स्थिति से परेशान होकर दोनों परिवार कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी न्याय की गुहार लगाई।

अपर कलेक्टर का आश्वासन

इस मुद्दे पर अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे ने बताया कि वह मामले की गंभीरता को समझते हैं और जल्द ही इसकी जांच करेंगे। उन्होंने चंद्रेश और प्रेमू वर्मा को न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद का निष्पक्ष समाधान निकाला जाएगा, ताकि दोनों परिवारों को उचित न्याय मिल सके। बताया कि बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा
बिलासपुर
मौत (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 04:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / अतिक्रमण विवाद में दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टोरेट में इच्छा मृत्यु की मांग, जानें क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा
राजनंदगांव

लग्जरी कार में चल रहा था ऐसा काम, पुलिस के पहुंचते ही युवक के उड़े होश, फिर…. पौने 13 लाख की संपत्ति जब्त

लग्जरी कार में बैठकर लिख रहा था सट्टा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Cyclone Montha: चक्रवात “मोंथा” का असर, 1 नवंबर तक इस जिले में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Rain Photo- Patrika
राजनंदगांव

Dhan Kharidi: 9 हजार 380 किसानों का पंजीयन नहीं.. 31 अक्टूबर निकला तो समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे धान

CG Dhan Kharidi
राजनंदगांव

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी

CG Fraud: रकम डबल करने का झांसा देकर युवक से धोखाधङी, 1.21 करोड़ रुपए की कर दी ठगी
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.