रायपुर

1 सितंबर से झटका: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल! लागू होगा ये नया नियम

CG News: “अगर आप भी टू-व्हीलर चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है... क्योंकि 1 सितंबर से एक ऐसा नियम लागू हो गया है, जिसके बाद कई लोग पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटेंगे। कौन हैं वो लोग? और क्यों उन्हें फ्यूल से वंचित कर दिया जाएगा... पढ़े पूरी खबर।”

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 30, 2025

No helmet no petrol rule (image by-freepik)
No helmet no petrol rule (image by-freepik)

CG News: पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत जिले में की जाएगी। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें एसोसिएशन ने तय किया है कि 1 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत हेलमेट पहनकर आने वाले दो-पहिया वाहन चालकों को ही पंप से पेट्रोल दिया जाएगा।

धगट ने कहा कि रायपुर में पिछले कई दिनों से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के गंभीर रूप से घायल और कुछ मामलों में मौत की अत्यंत दुखद खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं में गौर करने लायक बात है कि अधिकतर दो-पहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण दुर्घटना होने पर उन्हें सर में चोट लगी।

ये भी पढ़ें

नो हेलमेट, नो पेट्रोल दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, कहा- कड़ा फैसला जनहित में…
भिलाई
नो हेलमेट, नो पेट्रोल दुर्घटना को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, कहा- कड़ा फैसला जनहित में...(photo-patrika)

‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ अभियान 1 सितंबर से

धगट ने कहा कि इसे देखते हुए एसोसिएशन की बैठक में सामाजिक हित में “नो हेलमेट नो पेट्रोल” अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आगामी 1 सितम्बर से यह अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को ही पंप पर पेट्रोल दिया जाएगा। धगट ने जनहितकारी इस सामाजिक कार्य में शासन-प्रशासन से सहयोग का आग्रह किया है।

Updated on:

30 Aug 2025 02:52 pm

Published on:

30 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 1 सितंबर से झटका: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल! लागू होगा ये नया नियम

