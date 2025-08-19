ये है स्पांसर्ड एनआरआई कोटे का कमाल: 113/720 पाने वाले को मिली एमबीबीएस की सीट

पत्रिका ने दलालों का स्टिंग कर एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस सीटों में प्रवेश के लिए हो रही सौदेबाजी को उजागर किया था। 8 जुलाई के अंक में 5 लाख दें, सीट पक्की, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का दावा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। यही नहीं 9 जुलाई को निजी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट व मैनेजमेंट कोटे की फीस समान, फिर भी एजेंट कर रहे एक करोड़ में सौदे शीर्षक से समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित की थी। दलालों ने एक करोड़, एक करोड़ 10 लाख व सवा करोड़ में एनआरआई की सीट पक्की करने का झांसा दे रहे थे। इसके लिए वे 5 लाख एडवांस जमा करने को कह रहे थे। उनका यह भी दावा था कि बिना बुकिंग सीट कंफर्म नहीं हो सकती। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने दलालों के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि मेरिट सूची से ही प्रवेश दिया जाता है।