आज 32 टंकियों से शाम को सप्लाई बंद, फिर मेन पाइप फूटा… फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक रहेगा शटडाउन

फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक शटडाउन रहने के कारण पूरा शहर पानी के लिए प्रभावित होगा क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में कुल 43 पानी टंकियों से जलापूर्ति होती है। उनमें से जिन 32 टंकियों से पानी शाम के समय नहीं मिलेगा, उनमें भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी. नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नया 80 एमएलडी. प्लांट से भरने वाली टंकियां बैरन बाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी शामिल है।