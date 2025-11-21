आज 32 टंकियों से शाम को सप्लाई बंद, फिर मेन पाइप फूटा... फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक रहेगा शटडाउन(photo-patrika)
CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की मोतीबाग टंकी की मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में लीकेज से लाखों लीटर पानी सड़क पर सुबह-शाम बर्बाद हुआ। इसी पानी टंकी से स्मार्ट सिटी कंपनी के जिम्मेदारी 24 घंटे जलापूर्ति करने में हॉफ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की भाठागांव मेन राइजिंग लाइन में लीकेज होने से फिल्टर प्लांट में पानी कम पहुंच रहा है।
जिसे सुधारने के लिए शुक्रवार को शहर की 32 टंकियों से लोगों को शाम के समय पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्टर प्लांट आठ घंटे तक शटडाउन रहेगा। मोतीबाग पानी टंकी के ठीक सामने मोतीबाग पर रोड लाखों लीटर पानी बहने की सूचना मिलने पर निगम आयुक्त विश्वदीप ने जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए। वहीं खारुन नदी के इंटेकवेल से जिस राइजिंग पाइप लाइन से फिल्टर प्लांट में पानी आता है, वह पाइप भाठागांव मुय मार्ग में गणेश ट्रेडर्स के पास लीकेज है।
यही पाइप लाइन 15 दिन पहले भाठागांव ओवरब्रिज से सौ मीटर की दूरी पर लीकेज हुई थी। जबकि इसी पाइप लाइन से 150 एमएलडी प्लांट से भरने वाली 32 टंकियों से जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को सुबह के पानी को सहेज कर रखना होगा ताकि शाम को परेशान न होना पड़े। नगर निगम के अधिकारी सुबह भाठागांव में पाइप लाइन का लीकेज सुधारने में जुटेंगे। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शनिवार सुबह से जलापूर्ति सामान्य रूप से होने लगेगी।
फिल्टर प्लांट 8 घंटे तक शटडाउन रहने के कारण पूरा शहर पानी के लिए प्रभावित होगा क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में कुल 43 पानी टंकियों से जलापूर्ति होती है। उनमें से जिन 32 टंकियों से पानी शाम के समय नहीं मिलेगा, उनमें भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी. नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा एवं नया 80 एमएलडी. प्लांट से भरने वाली टंकियां बैरन बाजार नया, देवेन्द्र नगर नया, संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग