आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन(photo-patrika)
CG Water Supply Shutdown: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने 21 नवंबर को शाम के समय शहर के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई बंद रखने की घोषणा की है। भाठागांव स्थित 150 एमएलडी प्लांट की राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज सुधार कार्य के लिए 8 घंटे का अनिवार्य शटडाउन लिया जा रहा है। इससे प्रभावित इलाकों में शाम को नियमित जलापूर्ति नहीं होगी।
नगर निगम के जलकार्य विभाग ने बताया कि शटडाउन के दौरान पाइप लाइन की मरम्मत की जाएगी, इसलिए नागरिकों से आवश्यक पानी की अग्रिम व्यवस्था करने की अपील की गई है भाठागांव में 150 एमएलडी प्लांट की राइजिंग पाइप लाइन का लीकेज सुधारने के लिए 8 घंटे का शटडाउन लेने के कारण आपूर्ति बंद रहेगी।
इस कारण भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार, देवेन्द्र नगर , संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी से पानी सप्लाई नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग