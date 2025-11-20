Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन

CG Water Supply Shutdown: भाठागांव स्थित 150 एमएलडी प्लांट की राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज सुधार कार्य के लिए 8 घंटे का अनिवार्य शटडाउन लिया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन(photo-patrika)

आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन(photo-patrika)

CG Water Supply Shutdown: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने 21 नवंबर को शाम के समय शहर के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई बंद रखने की घोषणा की है। भाठागांव स्थित 150 एमएलडी प्लांट की राइजिंग पाइप लाइन में लीकेज सुधार कार्य के लिए 8 घंटे का अनिवार्य शटडाउन लिया जा रहा है। इससे प्रभावित इलाकों में शाम को नियमित जलापूर्ति नहीं होगी।

CG Water Supply Shutdown: 22 नवम्बर से नियमित जलप्रदाय होगा

नगर निगम के जलकार्य विभाग ने बताया कि शटडाउन के दौरान पाइप लाइन की मरम्मत की जाएगी, इसलिए नागरिकों से आवश्यक पानी की अग्रिम व्यवस्था करने की अपील की गई है भाठागांव में 150 एमएलडी प्लांट की राइजिंग पाइप लाइन का लीकेज सुधारने के लिए 8 घंटे का शटडाउन लेने के कारण आपूर्ति बंद रहेगी।

इस कारण भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सडडू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार, देवेन्द्र नगर , संजय नगर एवं मोतीबाग टंकी से पानी सप्लाई नहीं होगा।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 10:28 am

Published on:

20 Nov 2025 10:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आज रायपुर के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी! पाइप लाइन की होगी मरम्मत, 8 घंटे का रहेगा शटडाउन

