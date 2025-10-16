Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी

Raipur News: रायपुर नगर निगम के फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि यह शटडाउन गुरुवार 16 अक्टूबर को किया जाएगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी

Raipur News: रायपुर के कई इलाको में आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। बिजली कंपनी 33 केवी लाइन के मेंटनेंस का काम करेगी इसलिए सुबह से दोपहर तक 6 घंटे का बिजली शटडाउन रहेगा। इसके चलते शाम के समय पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। रायपुर नगर निगम के फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि यह शटडाउन गुरुवार 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इसकी वजह से 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी वाटर प्लांट से जुड़ी कुल 42 पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई शाम को बंद रहेगी।

इन इलाकों में शाम को नहीं होगी पानी सप्लाई

डगनिया, गंज, गुढियारी, राजेन्द्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाहभाठा (पुरानी टंकी), श्याम नगर। भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाहमाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेडा। बैरन बाजार (नया), देवेंद्र नगर (नया), संजय नगर, मोतीबाग।

17 अक्टूबर को बहाल होगी पानी सप्लाई

16 अक्टूबर को सुबह पानी की सप्लाई होगी। शाम को इन इलाकों में पानी नहीं मिलेगा। 17 अक्टूबर से पानी की सप्लाई सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा। शहर के बाकी हिस्सों में जहां अन्य टंकियों और पावर पंपों से सप्लाई होती है, वहां पानी की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

16 Oct 2025 09:51 am

Published on:

16 Oct 2025 09:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी

रायपुर

छत्तीसगढ़

