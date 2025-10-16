Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी

Raipur News: रायपुर के कई इलाको में आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। बिजली कंपनी 33 केवी लाइन के मेंटनेंस का काम करेगी इसलिए सुबह से दोपहर तक 6 घंटे का बिजली शटडाउन रहेगा। इसके चलते शाम के समय पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। रायपुर नगर निगम के फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि यह शटडाउन गुरुवार 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इसकी वजह से 80 एमएलडी, 150 एमएलडी और नया 80 एमएलडी वाटर प्लांट से जुड़ी कुल 42 पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई शाम को बंद रहेगी।