10 लाख की खरीदी और भुगतान जीरो… तोमर ब्रदर्स के खिलाफ एक और FIR दर्ज

इसके बाद धमकाने लगा। इससे डरकर वह शांत हो गया। अब वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी के रकम मांगने पर दोनों ने खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताकर दुकान बंद करवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। तोमर ब्रदर्स के खिलाफ इस साल पांच माह में मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 8 केस दर्ज हुए हैं। तेलीबांधा में रोहित के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है।