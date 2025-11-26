10 लाख की खरीदी और भुगतान जीरो… तोमर ब्रदर्स के खिलाफ एक और FIR दर्ज

तोमर ब्रदर्स के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज ( Photo Patrika)
Tomar Brothers: सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के आतंक का एक और खुलासा हुआ है। कारोबारी संजय चांडक ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और ठगी का केस देवेंद्र नगर थाने में दर्ज करवाया है। ( CG News ) बता दें कि दोनों तोमर बंधुओं के खिलाफ यह 8वीं एफआईआर दर्ज हुई है। कारोबारी ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा की खरीदारी कर पैसे नहीं लौटाए। जब मांगा तो दुकान बंद कराने की धमकी देने लगे।
कारोबारी ने संजय ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि यह मामला 8 अगस्त 2021 का है। दोनों भाई विरेंद्र और रोहित तोमर अपने नए घर के लिए सामान की खरीदारी करने आए थे। दोनों ने घर के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर सहित अन्य सामान ले गया। दो बार दुकान से 10 लाख 50 हजार रुपए का सामान ले गए थे। लेकिन पैसा नहीं दिए। एक साल तक फोन करने पर गुमराह करता रहा।
इसके बाद धमकाने लगा। इससे डरकर वह शांत हो गया। अब वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी के रकम मांगने पर दोनों ने खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताकर दुकान बंद करवाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। तोमर ब्रदर्स के खिलाफ इस साल पांच माह में मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 8 केस दर्ज हुए हैं। तेलीबांधा में रोहित के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है।
वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ अलग-अलग थानों में मर्डर, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, आर्स एक्ट आदि के 15 से अधिक मामले हैं। वर्तमान में रोहित और दिव्यांश वसूली और ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी में सक्रिय थे। सिलतरा इलाके के कई कारोबारियों से भी वसूली की शिकायतें हैं। इसकी अलग से जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार विरेंद्र सिंह तोमर इस समय जेल में बंद है, जबकि उसका भाई रोहित तोमर पिछले 5 महीनों से फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ अलग–अलग मामलों में यह आठवीं FIR है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग