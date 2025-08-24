Traffic Challan: आरक्षक से अफसर तक… हेलमेट नहीं पहना तो कटेगा चालान, 6 माह में 132 की मौत

पुलिस ने बताया कि पिछले 6 माह हुई 130 सड़क दुर्घटना में सिर पर चोट लगने से 132 लोगों की मौत हुई है। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने हादसे को रोकने और आम लोगों में पुलिस की छवि सुधारने के लिए कवायद शुरू की है। दुर्ग जिले में करीब 2064 पुलिस बल है। इनमें कई पुलिस कर्मी बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं। विगत कुछ माह पूर्व बगैर हेलमेट पहने वाहन चलाने पर कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। इससे सबक लेते हुए अब पुलिसकर्मियों के लिए हेमलेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया।