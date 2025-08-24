Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Good News: अभनपुर से कुरूद तक पटरी बिछाने का काम पूरा, जल्द शुरू होगी रेल सेवा, लाखों लोगों को मिलेगी राहत

Railway News: राजधानी से सटे अभनपुर-कुरुद के बीच जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। फिलहाल रेलवे ने अभनपुर से कुरुद के बीच लगभग 22 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 24, 2025

ट्रेन (Photo-X)

Good News: राजधानी से सटे अभनपुर-कुरुद के बीच जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। फिलहाल रेलवे ने अभनपुर से कुरुद के बीच लगभग 22 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब ओएचई तार और सिग्नल की जांच की जा रही है। इसके बाद रेलवे के सेटी इंजीनियर ट्रेन चलाकर इसकी जांच करेंगे। फिर कोलकाता से सीआरएस ( रेलवे सुरक्षा आयुक्त) की टीम आकर जांच करेगी। टीम से हरी झंडी मिलते ही कुरुद तक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कुरूद तक रेलवे लाइन और बिजली का काम पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का लक्ष्य दिया गया है। वहीं, रायपुर से राजिम तक के लिए नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के अनुसार रेलवे ने तीन मेमू ट्रेनों का समय रखा है। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। रेलवे जल्द ही इन नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा।

कुरूद से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम चल रहा

कुरूद से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस ट्रेन के चलने से रायपुर से धमतरी तक लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। नवा रायपुर से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, इससे धमतरी और रायपुर आपस में जुड़ जाएंगे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केंद्री से धमतरी और अभनपुर राजिम तक करीब 67 किलोमीटर तक बड़ी रेल लाइन बिछाई जा रही है।

रायपुर-धमतरी के बीच फिलहाल तीन बड़े स्टेशन अभनपुर, कुरूद और धमतरी में बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा चटीद, सिरी, सारसापुरी और सांकरा गांव को पैसेंजर हाल्ट बनाया जा रहा है। इस रूट की ट्रेन कुछ देर के लिए यहां रुकेगी। इस पूरे रुट को नवा रायपुर के केंद्री स्टेशन से जोड़ा जाएगा।

तीन साल लेट चल रहा प्रोजेक्ट

रेलवे ने रायपुर-धमतरी के बीच रेल लाइन प्रोजेक्ट को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन समय सीमा में काम को पूरा नहीं किया गया। वहीं, अभनपुर, राजिम और कुरूद तक ही पटरी बिछाने का काम पूरा हो पाया है। कुरूद से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम चल रहा है।

