Good News: अभनपुर से कुरूद तक पटरी बिछाने का काम पूरा, जल्द शुरू होगी रेल सेवा, लाखों लोगों को मिलेगी राहत

Good News: राजधानी से सटे अभनपुर-कुरुद के बीच जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। फिलहाल रेलवे ने अभनपुर से कुरुद के बीच लगभग 22 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब ओएचई तार और सिग्नल की जांच की जा रही है। इसके बाद रेलवे के सेटी इंजीनियर ट्रेन चलाकर इसकी जांच करेंगे। फिर कोलकाता से सीआरएस ( रेलवे सुरक्षा आयुक्त) की टीम आकर जांच करेगी। टीम से हरी झंडी मिलते ही कुरुद तक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।