14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री साय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव ने बताया कि भारतीय वन सेवा के 06 अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से 16 सप्ताह की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर छत्तीसगढ़ भेजा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 14, 2026

मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

रायपुर 14 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय वन सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय वन सेवा में नियुक्ति होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। प्रशिक्षु अधिकारियों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं दंतेवाड़ा जिले के दो अधिकारी भी शामिल हैं।

प्रशिक्षु अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। यहां न सिर्फ समृद्ध वन्य जीवन है बल्कि वनों से हमारे बहुसंख्यक नागरिकों की आजीविका और सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री साय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव ने बताया कि भारतीय वन सेवा के 06 अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून से 16 सप्ताह की ऑन जॉब ट्रेनिंग पर छत्तीसगढ़ भेजा गया है। इन्हें राज्य के वन मंडल बस्तर, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव, कटघोरा और जशपुर के अंतर्गत पदस्थ किया गया है। यह प्रशिक्षण 05 जनवरी से 25 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत अधिकारी वन सेवा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जमीनी स्तर पर जान पाएंगे।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायक भैयालाल राजवाड़े, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शालिनी रैना, मुख्य वन संरक्षक रायपुर मणि वासगन एस तथा प्रशिक्षु अधिकारी अक्षय जैन, कुणाल मिश्रा, एम जालिंदर यादव, पारख सारदा, प्रीति यादव, यशस्वी मौर्या उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 11:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Marriage Law: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब विवाहों का पंजीयन हुआ अनिवार्य, इन दंपतियों के लिए होगा प्रभावी

CG Marriage Law: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब विवाहो पंजीयन हुआ अनिवार्य, इन दंपतियों के लिए होगा प्रभावी
रायपुर

Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी

Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी
रायपुर

Raipur News: ऐसे में कैसे थमेंगे अपराध : साल भर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव, हुए केवल 5,सक्रिय बदमाशों पर नहीं हो रही सख्ती

Raipur News: ऐसे में कैसे थमेंगे अपराध : साल भर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव, हुए केवल 5,सक्रिय बदमाशों पर नहीं हो रही सख्ती
रायपुर

CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस
रायपुर

CG News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

CG Fraud News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.