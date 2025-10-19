ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा…

मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनदीप के ट्रक के नंबर का उपयोग उनका पूर्व कर्मचारी अजय कुमार मिश्रा अपने ट्रक में कर रहा है। ट्रक बिहार में चला रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम बिहार पहुंची और आरोपी अजय कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने मालिक के ट्रक के नंबर को अपने ट्रक में लगा लिया। इसके बाद अपने वाहन के इंजन व चेचिस नंबर को भी बदल दिया।