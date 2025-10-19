ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रांसपोर्टर के ट्रक नंबर का इस्तेमाल कर अपने ट्रक को चला रहे युवक को पुलिस ने धरदबोचा। आरोपी ट्रांसपोर्टर का पुराना कर्मचारी ही निकला। आरोपी अपने मालिक के ट्रक नंबर को अपने ट्रक में लगाकर चला रहा था। आरटीओ से इसके दस्तावेज भी बना लिए थे। बिहार में ट्रक का ई-चालान होने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। ई-चालान मालिक के पास पहुंचा। इसकी शिकायत पर आमानाका पुलिस ने मामले की जांच की।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक करनदीप सिंह अहलुवालिया दयाल रोड कैरियर के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। उनके ट्रक सीजी 04 एलएम 2804 का बिहार में 10 हजार रुपए का ई-चालान हो गया। ई-चालान उनके पास पहुंचा। इससे वह हैरान हो गए। उनका ट्रक बिहार नहीं गया, फिर भी ई-चालान कट गया। इसकी शिकायत उन्होंने आमानाका थाने में की।
मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि करनदीप के ट्रक के नंबर का उपयोग उनका पूर्व कर्मचारी अजय कुमार मिश्रा अपने ट्रक में कर रहा है। ट्रक बिहार में चला रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम बिहार पहुंची और आरोपी अजय कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने मालिक के ट्रक के नंबर को अपने ट्रक में लगा लिया। इसके बाद अपने वाहन के इंजन व चेचिस नंबर को भी बदल दिया।
आरोपी ने इसके लिए फर्जी पैन कार्ड भी बना लिया था। अपनी पत्नी नीलम मिश्रा के पैन कार्ड में कूटरचना की। नाम बदलकर कुलजीत कौर अहलुवालिया कर दिया था। पुलिस ने आरोपी अजय को गिरतार कर जेल भेज दिया।
