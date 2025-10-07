CG News: कस्टम मिलिंग घोेटाले में टुटेजा और ढेबर को मिला 20 करोड़ कमीशन,1500 पेज का पूरक चालान पेश

समाज कल्याण विभाग के दफ़्तर में भोपाल सीबीआई की टीम पिछले दिनों भी पहुंची थी। लेकिन, कुछ जानकारी लेने के बाद लौट गई थी। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर दूसरी बार दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने पहुंची थी। इसकी जांच करने के बाद संदेह के दायरे में आने वाले तमाम अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पहले समाज कल्याण विभाग के रिटायर्ड अफसरों से पूछताछ की जाएगी जो कि नि:शक्तजन सोसायटी से जुड़े रहे हैं।