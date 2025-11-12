Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

Raipur News: माताएं बेसुध रहीं, घरों में मातम पसरा रहा। वहीं, दूसरे दिन भी बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, निगम ने घटना स्थल के पास नेट की जाली लगाकर छोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

Raipur News: दो मासूमों की मौत पर हीरापुर जरवाय क्षेत्र दूसरे दिन भी शोक में डूबा रहा। बिल्डर की लापरवाही से जिन दो परिवारों के घरों के चिराग बुझे उनके घरों में चूल्हे नहीं जले। माताएं बेसुध रहीं, घरों में मातम पसरा रहा। वहीं, दूसरे दिन भी बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, निगम ने घटना स्थल के पास नेट की जाली लगाकर छोड़ दिया।

ऐसी हृदय विदारक कई घटनाएं राजधानी में होने के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। नक्शा पास करने के दौरान टीन शेड, ग्रीननेट लगाने, उसका पालन बिल्डर, निर्माण ठेकेदार से लेकर आर्किटेक्ट के लिए निगम के फाइलों में दर्ज है, लेकिन जमीनी स्तर पर पालन नहीं कराया जाता है।

ऐसी ही दर्दनाक घटना निगम के जोन 5 कार्यालय के ठीक पीछे हुई थी। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए लंबा-चौड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें भी दो बच्चों मोहम्मद आवेश और आबिद खत्री की डूबने से ही मौत हो गई थी। उस जगह को न तो टीन शेड से और न ही ग्रीननेट से घेरा गया गया था। दो साल पहले निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माण कराने वाले और आर्किटेक्ट दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन हीरापुर जरवाय की घटना पर मुआवजा का पर्दा डाला जा रहा है।

परिवार के बीच पहुंचे निगम नेता प्रतिपक्ष

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे। उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी बातों को सुना। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने संघर्ष करने का भरोसा दिलाया। बिल्डर के निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिल्डर नवकार बिल्डकॉन ने 30 फीट गहरा गड्ढा खोदकर खुला छोड़ा हुआ था, वहां खतरनाक स्थिति है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 10:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Vyapam: व्यापमं का परीक्षा शेड्यूल जारी, दिसंबर 2026 तक एग्जाम बुक, अगले साल होगी 5 हजार शिक्षकों की भर्ती

CG Vyapam: व्यापमं का परीक्षा शेड्यूल जारी, दिसंबर 2026 तक एग्जाम बुक, अगले साल होगी 5 हजार शिक्षकों की भर्ती
रायपुर

Fraud News: बैंक मैनेजर और युवक से 32 लाख ठगी, मुंबई-पुणे से धराए दो आरोपी

Fraud News: बैंक मैनेजर और युवक से 32 लाख ठगी, मुंबई-पुणे से धराए दो आरोपी
रायपुर

CG National Water Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मु के हाथों मिलेगा सम्मान

CG National Water Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मु के हाथों मिलेगा सम्मान
रायपुर

CG Crime: रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जान से मारने की देता था धमकी

CG Crime: रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जान से मारने की देता था धमकी
रायपुर

CG News: पक्षी संरक्षण की दिशा में एक नई पहचान, पाटन में मेहमान परिंदों का संसार, हर साल आते है सैकड़ों प्रवासी पक्षी

CG News: पक्षी संरक्षण की दिशा में एक नई पहचान, पाटन में मेहमान परिंदों का संसार, हर साल आते है सैकड़ों प्रवासी पक्षी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.