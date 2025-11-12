Raipur News: हीरापुर में हुई घटना में दो मासूमों की मौत, शोक में डूबा पूरा इलाका, दो दिन बाद भी बिल्डर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं,

ऐसी ही दर्दनाक घटना निगम के जोन 5 कार्यालय के ठीक पीछे हुई थी। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए लंबा-चौड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें भी दो बच्चों मोहम्मद आवेश और आबिद खत्री की डूबने से ही मौत हो गई थी। उस जगह को न तो टीन शेड से और न ही ग्रीननेट से घेरा गया गया था। दो साल पहले निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माण कराने वाले और आर्किटेक्ट दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन हीरापुर जरवाय की घटना पर मुआवजा का पर्दा डाला जा रहा है।