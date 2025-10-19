शिक्षा के मंदिर में अशांति: एजुकेशन बोर्ड की महिला सचिव से जमकर मारपीट

छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस के खिलाफ अलग-अलग थानों 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ठगी के मामले भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सिविल लाइन थाने में 19 जून 2025 को नितिन उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, एसके नंदा, अजय उमेश जेस, बीके नायक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ। बिलासपुर में राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की शिकायत पर नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिनसंस व अन्य के खिलाफ अगस्त 2024 में बीएनएस की धारा 324, 329, 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ। तिल्दा-नेवरा थाने में 2 जून 2025 को पादरी सेमसन सेमुअल की शिकायत पर नितिन व अन्य लोगों के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज के आरोप में मामला दर्ज हुआ। भिलाई नगर थाने में 61 वर्षीया बुजुर्ग नीलिमा रॉबिंस को नितिन ने फोन में अश्लील गाली-गलौज की। वहां भी मामला दर्ज हुआ। अब सिविल लाइन में फिर एक एफआईआर दर्ज हुई है।