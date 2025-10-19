शिक्षा के मंदिर में अशांति: एजुकेशन बोर्ड की महिला सचिव से जमकर मारपीट
शिक्षा के मंदिर में भी अशांति देखी जा रही है। यह न तो शिक्षा जगत के लिए अच्छा है और न शहर की संस्कृति के लिए। होना तो यह चाहिए कि स्कूलों में हमेशा शिक्षा की लौ जलनी चाहिए। किसी भी पाठशाल में हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। रायपुर शहर के सालेम स्कूल में एजुकेशन बोर्ड की महिला सचिव से जमकर मारपीट की गई।
इस मामले में छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस व अन्य के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। नितिन के खिलाफ यह पांचवीं एफआईआर है। इससे पहले अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ ठगी सहित अन्य चार मामले दर्ज हैं। मामले में दूसरे पक्ष ने भी महिला सचिव व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
पुलिस के मुताबिक शशि वाघे छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सचिव हैं। सोसाइटी एवं फर्म रजिस्टार में पेशी में शामिल होने के बाद वे अपने सहयोगियों के साथ सालेम स्कूल गई थीं। इसी दौरान नितीन लारेंस , जयदीप राबिन्सन, रूपिका लारेंस, राकेश जयराज , प्रीति यादव, राहुल करीम, शुभवानी , साक्षी, यूऐल, असीम विक्रम, बिशप सुषमा कुमार, सुबोध कुमार, गजेंद्र और अन्य लोगों ने उनसे गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनसे मारपीट की। नुकीली वस्तु से हमला किया। उनका मोबाइल तोड़ दिया। इसकी शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 296, 351(2) के तहत केस दर्ज किया है।
इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से शिक्षिका प्रीति यादव ने शशि वाघे व उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रीति के मुताबिक शनिवार शाम को बिना परमिशन के स्कूल में कुछ लोगों के घुसने की सूचना मिली। इसके बाद वह रूपिका लॉरेंस, पल्लवी व अन्य के साथ स्कूल पहुंची। इस दौरान अनवर अली, वैभव तथा अन्य कुछ लोगों ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत पर शशि वाघे, सपना जॉर्ज, अनवर अली, निलिमा रॉबिंस, मौरिशन जार्ज, वैभव व अन्य केस दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के सचिव नितिन लॉरेंस के खिलाफ अलग-अलग थानों 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ठगी के मामले भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सिविल लाइन थाने में 19 जून 2025 को नितिन उनकी पत्नी रूपिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, एसके नंदा, अजय उमेश जेस, बीके नायक के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ। बिलासपुर में राजस्व निरीक्षक मयंकमणि दुबे की शिकायत पर नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिनसंस व अन्य के खिलाफ अगस्त 2024 में बीएनएस की धारा 324, 329, 3-5 के तहत मामला दर्ज हुआ। तिल्दा-नेवरा थाने में 2 जून 2025 को पादरी सेमसन सेमुअल की शिकायत पर नितिन व अन्य लोगों के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज के आरोप में मामला दर्ज हुआ। भिलाई नगर थाने में 61 वर्षीया बुजुर्ग नीलिमा रॉबिंस को नितिन ने फोन में अश्लील गाली-गलौज की। वहां भी मामला दर्ज हुआ। अब सिविल लाइन में फिर एक एफआईआर दर्ज हुई है।
