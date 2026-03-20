CG conversion: जबरन धर्मांतरण कराने पर 20 साल तक की सजा, 25 लाख तक लगेगा जुर्माना

इस विधेयक में छह अध्यायों में 31 बिंदुओं में वैध-अवैध धर्मांतरण को परिभाषित करते हुए निहित सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण करने पर सजा के साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सजा और जुर्माना भी है।