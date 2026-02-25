नवा रायपुर में फिल्म सिटी पर बवाल, 1500 पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन…

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, फिल्म सिटी परियोजना राज्य में निवेश, रोजगार और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार पेड़ों की कटाई के फैसले पर पुनर्विचार करती है या आंदोलन और व्यापक रूप लेता है।