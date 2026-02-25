25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

नवा रायपुर में फिल्म सिटी पर बवाल, 1500 पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन…

CG News: नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। माना क्षेत्र के तूता इलाके में करीब 1500 पेड़ों की कटाई की तैयारी के विरोध में कांग्रेस ने ‘चिपको आंदोलन’ करने का ऐलान किया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 25, 2026

नवा रायपुर में फिल्म सिटी पर बवाल, 1500 पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन...(photo-patrika)

नवा रायपुर में फिल्म सिटी पर बवाल, 1500 पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन...(photo-patrika)

CG Film City: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। माना क्षेत्र के तूता इलाके में करीब 1500 पेड़ों की कटाई की तैयारी के विरोध में कांग्रेस ने ‘चिपको आंदोलन’ करने का ऐलान किया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज पेड़ों से चिपककर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे।

CG Film City: पेड़ों से चिपककर विरोध

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की तैयारी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। पार्टी का कहना है कि विकास के नाम पर हरित क्षेत्र को समाप्त करना भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी के विरोध में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर ‘चिपको आंदोलन’ के जरिए संदेश देंगे कि पेड़ों की रक्षा जरूरी है।

पर्यावरण बनाम विकास की बहस

कांग्रेस का तर्क है कि नवा रायपुर पहले से ही सुनियोजित शहर है और परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशे जा सकते हैं। बिना पर्यावरणीय प्रभाव का व्यापक अध्ययन किए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई उचित नहीं है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

सरकार का पक्ष

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, फिल्म सिटी परियोजना राज्य में निवेश, रोजगार और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार पेड़ों की कटाई के फैसले पर पुनर्विचार करती है या आंदोलन और व्यापक रूप लेता है।

Published on:

25 Feb 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नवा रायपुर में फिल्म सिटी पर बवाल, 1500 पेड़ों की कटाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन…

