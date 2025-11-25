मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा ने नोटबंदी के समय जैसे जनता को लाइन में लगाया था वैसे ही एसआईआर के नाम पर एक बार फिर से जनता को मतदान बचाने लाइन में लगा दिया गया है।