मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा ने नोटबंदी के समय जैसे जनता को लाइन में लगाया था वैसे ही एसआईआर के नाम पर एक बार फिर से जनता को मतदान बचाने लाइन में लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एसआईआर के नाम पर प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है। आज हर आदमी अपना सब काम छोड़कर अपनी नागरिकता साबित करने तथा मतदाता सूची में अपना नाम बचाने की कवायद में लगा है।
आयोग मतदाताओं को अनावश्यक परेशान कर रहा है, जो लोग दशकों से मतदान कर रहे हैं, उनको भी अपने आपको प्रमाणित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भाजपा ने अपनी राजनीति और सत्ता को बचाने के लिए सभी देशवासियों को कतार में खड़ी कर दी है।
बैज ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना प्रशिक्षण दिए ही आनन-फानन में आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को बीएलओ बनाकर फील्ड पर भेज दिया है। आयोग के बीएलओ खुद फॉर्म की जानकारियों के बारे में दिग्भ्रमित हैं, जिसके कारण भी मतदाता प्रपत्र नहीं भर पा रहे हैं।
जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
