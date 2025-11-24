चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश…

निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार बीएलओ के साथ राजनैतिक दल के सदस्य चौपाल के माध्यम से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी जोन स्तर पर क्लस्टर बनाकर चौपाल लगा रहे हैं, इसमें जोन आयुक्तों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि मतदाताओं को फॉर्म भरवा सके। साथ ही यदि आपके घर अब तक बीएलओ अबतक नहीं पहुंचे तो आप सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में बीएलओ डिटेल्स और नंबर देख सकते हैं। उनसे संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती हैं।