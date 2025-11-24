चुनाव तैयारी पर सवाल! शहरों में नहीं दिख रहे BLO, सिर्फ 11 दिन बचे, रात में भी काम करने के निर्देश...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर पहुंचने कहा गया, लेकिन शहरों में बीएलओ देखने के लिए मतदाता तरस गए। स्थिति यह है कि शहरों में अब तक बहुत कम बीएलओ नजर आ रहे हैं। लोगों की नाराजगी के बाद मोहल्ले में चौपाल लगाकर फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया है।
इसके बाद से मतदाता ही चौपाल का पता लगाकर वहां तक पहुंच रहे हैं। इतनी अव्यवस्था के बीच प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में 99 प्रतिशत और रायपुर जिले में 80 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में मुश्किल से 25 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं।
हकीकत में अब भी शहरों में कई मतदाताओं तक फॉर्म नहीं पहुंचे हैं। इसके विपरीत प्रशासन का दावा है कि जिले में कुल 18,92,523 पात्र मतदाता हैं, जिनमें 15 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, अर्थात 80 प्रतिशत से ज्यादा। अब अधिकारियों ने भी बीएलओ को शहरी क्षेत्रों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
दो अलग-अलग स्थानों से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म भरने वाले मतदाताओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निवार्चन कार्यालय ने कहा है कि ऐसे मतदाता जो निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थान पर मौजूद हैं।
ऐसे मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों से गणना पत्रक भरने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे लोगों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय ने लोगों से बीएलओ को सही और पूरी जानकारी देने को कहा।
यदि गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले एसआईआर निर्वाचक नामावली के विवरण उपलब्ध नहीं है, या डेटा बेस से मेल नहीं खाते हैं तो ईआरओ ( इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाताओं को इन दस्तावेज को प्रस्तुत कर नाम जुड़वाना होगा।
मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत संभागायुक्त रायपुर एवं रोल आब्जर्वर महादेव कावरे ने रायपुर जिले के ग्रामीण एवं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जोन कार्यालय जोन क्रमांक 9-3 में चल रहे फॉर्म डिजिटाइजेशन कार्य का गहन अवलोकन किया।
इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के लिए वर्तमान कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाए। साथ ही शिटवार व्यवस्था बनाकर रात्रिकालीन कार्य भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर अधिकतम प्रगति हासिल की जा सके। दावा है कि जिले में 14 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हुआ है। अधिकारियों को प्रतिदिन 10 प्रतिशत प्रगति दर्ज करने कड़े निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार बीएलओ के साथ राजनैतिक दल के सदस्य चौपाल के माध्यम से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी जोन स्तर पर क्लस्टर बनाकर चौपाल लगा रहे हैं, इसमें जोन आयुक्तों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि मतदाताओं को फॉर्म भरवा सके। साथ ही यदि आपके घर अब तक बीएलओ अबतक नहीं पहुंचे तो आप सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में बीएलओ डिटेल्स और नंबर देख सकते हैं। उनसे संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती हैं।
