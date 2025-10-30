CG News: विनोद कुमार शुक्ल की हालत में सुधार, विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना

बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। इस दौरान डॉ. रमन ने अस्पताल के डॉक्टरों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि अगर यहां उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता है तो शुक्ल जी को इलाज के लिए दिल्ली ले जा सकते हैं। दोपहर 2.30 बजे अस्पताल पहुंचे रमन काफी देर तक वहां रहे।