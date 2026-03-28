छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! कई इलाकों में बारिश के संकेत, रायपुर में बढ़ी गर्मी…

रायपुर में दोपहर बाद हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं अंबिकापुर में करीब 6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा जगदलपुर, पेंड्रारोड और माना एयरपोर्ट क्षेत्र में भी हल्की बारिश देखने को मिली। रायपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। वहीं बिलासपुर में तापमान 38.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है।