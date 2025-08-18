Weather Update: छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज-अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जारी हुआ अपडेट

Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम पल पल बदल रहा है। वहीं जहां बारिश हो रही है। वहां कुछ ही घंटे में नादी नालों में बाढ़ आ जा रहे हैं, वहीं कहीं-कहीं हालात ऐसे हैं कि बारिश नहीं से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल है। (CG News ) इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बस्तर संभाग के जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के संकेत दिए हैं।