Weather Update: छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज-अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जारी हुआ अपडेट

Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम पल पल बदल रहा है। वहीं जहां बारिश हो रही है। वहां कुछ ही घंटे में नादी नालों में बाढ़ आ जा रहे हैं, वहीं कहीं-कहीं हालात ऐसे हैं कि बारिश नहीं से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल है। (CG News ) इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बस्तर संभाग के जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के संकेत दिए हैं।
दुर्ग जिले के साथ ही राजनांदगांव और मोहला-मानपुर जिले में शनिवार की रात जमकर बारिश हुई। इससे नदी-नालों में आवक के साथ जलाशयों में भी जलभराव तेजी से हो रहा है। इसके चलते रविवार को राजनांदगांव के मोंगरा बैराज और सूखा नाला से शिवनाथ नदी में 20 हजार क्यूसके पानी छोड़ा गया।
रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा समेत अन्य जिलों में बादलों की लुकाछुपी जारी है। ( Weather Update ) वहीं खंड वर्षा भी हो रही है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल है। राजधानी में रविवार को दिनभर तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। वहीं रात में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं आज भी सुबह से घूप छांव वाली स्थिति बनी है। इस बीच कहीं-कहीं बारिश भी हुई।
मौसम विभाग की माने तो बस्तर संभाग के जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज-अलर्ट जारी हुआ है। यहां दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। इधर रायपुर संभाग के जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी हुआ है। वहीं अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। अन्य संभागों अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग में बारिश के आसार कम है। यहां खंड वर्षा हो सकती है।