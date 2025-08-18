Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज-अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जारी हुआ अपडेट

Weather Update: मौसम विभाग ने प्रदेश के जिलों के लिए ऑरेंज-अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और खंड वर्षा होने के संकेत दिए हैं…

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 18, 2025

cg Weather news
छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में मौसम विभाग ऑरेंज-अलर्ट ( Photo - Patrika Create )

Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम पल पल बदल रहा है। वहीं जहां बारिश हो रही है। वहां कुछ ही घंटे में नादी नालों में बाढ़ आ जा रहे हैं, वहीं कहीं-कहीं हालात ऐसे हैं कि बारिश नहीं से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल है। (CG News ) इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बस्तर संभाग के जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अन्य जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के संकेत दिए हैं।

Weather Update: बीती रात दुर्ग में झमाझम

दुर्ग जिले के साथ ही राजनांदगांव और मोहला-मानपुर जिले में शनिवार की रात जमकर बारिश हुई। इससे नदी-नालों में आवक के साथ जलाशयों में भी जलभराव तेजी से हो रहा है। इसके चलते रविवार को राजनांदगांव के मोंगरा बैराज और सूखा नाला से शिवनाथ नदी में 20 हजार क्यूसके पानी छोड़ा गया।

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: तेज धूप और उमस से बेहाल लोग, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें…
कोरबा
अनजान लिंक को न करें ओपन, न दें ओटीपी!(photo-patrika)

रायपुर में उसम भरी गर्मी से लोग बेहाल

रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जांजगीर-चांपा समेत अन्य जिलों में बादलों की लुकाछुपी जारी है। ( Weather Update ) वहीं खंड वर्षा भी हो रही है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल है। राजधानी में रविवार को दिनभर तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। वहीं रात में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं आज भी सुबह से घूप छांव वाली स्थिति बनी है। इस बीच कहीं-कहीं बारिश भी हुई।

कहां होगी बारिश

मौसम विभाग की माने तो बस्तर संभाग के जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज-अलर्ट जारी हुआ है। यहां दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। इधर रायपुर संभाग के जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी हुआ है। वहीं अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। अन्य संभागों अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग में बारिश के आसार कम है। यहां खंड वर्षा हो सकती है।

Updated on:

18 Aug 2025 03:04 pm

Published on:

18 Aug 2025 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज-अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जारी हुआ अपडेट

