कैसी सुरक्षा, कहां है पुलिस... कहीं राहगीर कहीं रहवासी हो रहे मारपीट और लूटपाट का शिकार

राजधानी में कहीं राहगीर तो कहीं रहवासी (way passersby and residents) जिस तरह मारपीट और लूटपाट का शिकार हो रहे हैं उससे सवाल उठना लाजिमी है कि शहर में कैसी सुरक्षा है? कहां है पुलिस ( police)? इस कदर अपराधी (criminals) बेखौफ (fearless) क्यों हैं? क्या उन्हें पुलिस और कानून (the law) का डर नहीं सता रहा है?