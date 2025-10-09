ढाबे में खाना खाते वक्त कार अनलॉक होने का मैसेज आया, कार के पास पहुंचा तो होश उड़े

मुजगहन इलाके में एक निजी कंपनी का मेंबरशिप देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने दो युवतियों सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बोरियाकला में रिल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड-वेलकोनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम ऑफिस संचालित किया जा रहा था। इसका ब्रांच मैनेजर गुरुचरण साहू व अन्य अपनी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद युवक-युवतियों को भारी मुनाफा होने का दावा करते थे। इसी झांसे में आकर जागेश्वरी यादव ने भी कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसके एवज में उनसे 46 हजार 500 रुपए जमा कराए गए। इसके बाद उन्हें हर माह 16000 से 20 हजार रुपए मुनाफा, आवास और खाने-पीने का खर्च देने का आश्वासन दिया गया। जागेश्वरी के अलावा उसकी सहेली शिखा साहू ने भी 46 हजार 500 रुपए जमा किए। इसके बाद दोनों को न तो वेतन दिया गया और न ही सुविधाएं दी गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने गुरुचरण साहू, पुनीत प्रजापति के अलावा निर्मला ठाकुर ऊर्फ निर्मला सामंत और शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है।