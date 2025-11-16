कौन किसके खिलाफ? शहर में जहर घोल रहे ‘हेटस्पीकर, सोशल मीडिया बना नफरत फैलाने का अड्डा…

रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह कहा की शहर में कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने पुलिस हर संभव कदम उठाती है। हेट स्पीच करने वालों के खिलाफ पुलिस सत कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर की जाती है। सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट और कंटेंट के लिए सोशल मीडिया निगरानी सेल बनाया गया है। सेल ने अब तक हेट स्पीच, अश्लील कंटेंट आदि के करीब 200 पोस्ट डिलीट करवा दिए हैं।