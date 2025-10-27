इंस्टाग्राम पर दिखा निवेश ऑफर..! link क्लिक करते ही उड़ गए 49 लाख रुपए, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला बैंक कर्मी…

Patrika Raksha Kavach Abhiyaan: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में साइबर ठग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक महिला बैंक कर्मी से लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठग ने फारेस्ट ट्रेडिंग में 30 लाख निवेश करने पर 9 लाख रुपए का गोल्ड मिलने का झांसा दिया। झांसे में आकर बैंक कर्मी महिला ने 48 लाख 67 हजार, 500 रुपए निवेश कर दिया। शिकायत पर भिलाई नगर रेंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।