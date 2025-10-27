इंस्टाग्राम पर दिखा निवेश ऑफर..! link क्लिक करते ही उड़ गए 49 लाख रुपए, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला बैंक कर्मी...(photo-patrika)
Patrika Raksha Kavach Abhiyaan: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में साइबर ठग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक महिला बैंक कर्मी से लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठग ने फारेस्ट ट्रेडिंग में 30 लाख निवेश करने पर 9 लाख रुपए का गोल्ड मिलने का झांसा दिया। झांसे में आकर बैंक कर्मी महिला ने 48 लाख 67 हजार, 500 रुपए निवेश कर दिया। शिकायत पर भिलाई नगर रेंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
दुर्ग रेंज साइबर थाना टीआई वंदिता पाणिकर ने बताया कि रिसाली निवासी बैंक कर्मी महिला के इंस्टाग्राम पर फॉरेस्ट ट्रेडिंग नामक कंपनी के निवेश संबंधी लिंक आया। जिसे क्लिक कर दिया। लिंक के माध्यम से एक अनजान व्यक्ति ने कॉल किया। उसने उन्हें निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया।
शुरुआती निवेश के रूप में 17 हजार 500 रुपए जमा कराने के लिए कहा गया, जो उन्होंने दिए गए यूपीआई आईडी पर ट्रांजेक्शन कराया। इसके बाद कॉलर ने उनका अकाउंट बनवाकर विक्स ट्रेड नामक वेबसाइट पर साइनअप करवाया।
टीआई ने बताया कि कॉलर ने खुद को कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजर बताया और उन्हें निवेश की प्रक्रिया समझाई। धीरे-धीरे भरोसा जमाने के बाद कॉलर ने उन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम निवेश करने को कहा। झांसे में आकर महिला ने 1 सितंबर से 11 सितंबर 2025 के बीच चार अलग-अलग खातों में 45 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दिया। इन खातों में एलएनआईबी सॉल्यूशन, वासुदेव ट्रेडिंग कंपनी, गुप्ता इंटरप्राइजेज और परमार ट्रेडिंग शामिल हैं।
महिला को उनकी बहन ने रुपए निवेश करने से मना भी किया, लेकिन महिला बैंक कर्मी ने अपनी बहन की बात अनसुनी कर दी। टीआई ने बताया कि परेशान होकर महिला ने सेक्टर-6 रेंज साइबर थाना में शिकायत की है। मामले की जांच के बाद धारा 318(4) बीएनएस 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पतासाजी के लिए टीम गठित की गई है। कुछ क्लू मिला है, जल्द ही पुलिस मामले का भंडाफोड़ करेगी।
