CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज! लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

बता दें यह मामला उस समय गंभीर हो गया जब लाइव वीडियो में शासकीय कर्मचारी को धमकी देने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौदहा पारा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने राज शेखावत के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में FIR दर्ज की है।