CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज! लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR (photo source- Patrika)
CG News: रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। यह FIR तात्कालिक थाना प्रभारी पुरानी बस्ती योगेश कश्यप की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर SSP रायपुर और तत्कालीन TI पुरानी बस्ती का नाम लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
बता दें यह मामला उस समय गंभीर हो गया जब लाइव वीडियो में शासकीय कर्मचारी को धमकी देने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौदहा पारा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने राज शेखावत के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में FIR दर्ज की है।
CG News: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को धमकाने या कानून-व्यवस्था को चुनौती देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस विभाग में भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि यह उच्च पदस्थ अधिकारियों को धमकी देने का मामला है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग