रायपुर

CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज! लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

CG News: रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ सोशल मीडिया लाइव में SSP और TI को धमकी देने, गाली-गलौज और शासकीय कर्मचारी को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 15, 2025

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR (photo source- Patrika)

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR (photo source- Patrika)

CG News: रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। यह FIR तात्कालिक थाना प्रभारी पुरानी बस्ती योगेश कश्यप की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर SSP रायपुर और तत्कालीन TI पुरानी बस्ती का नाम लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

बता दें यह मामला उस समय गंभीर हो गया जब लाइव वीडियो में शासकीय कर्मचारी को धमकी देने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौदहा पारा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने राज शेखावत के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में FIR दर्ज की है।

CG News: घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को धमकाने या कानून-व्यवस्था को चुनौती देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस विभाग में भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि यह उच्च पदस्थ अधिकारियों को धमकी देने का मामला है।

सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…
धमतरी
सोमवार-गुरूवार को आफिस में नहीं बैठ रहे(photo-patrika)

Published on:

15 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर FIR दर्ज! लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

रायपुर

छत्तीसगढ़

CGTT में अब तक 3 लाख 17 हजार अभ्यर्थी पास, प्राइमरी में 13.15% तो अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही हो पाए पास…

CGTT में अब तक 3 लाख 17 हजार अभ्यर्थी पास, प्राइमरी में 13.15% तो अपर प्राइमरी में 11.35% अभ्यर्थी ही हो पाए पास...(photo-patrika)
रायपुर

सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक! 14 नई योजनाओं को मंजूरी, एक लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी सिंचाई क्षमता…

रायपुर

CG News: शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान! हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते…

CG News: शहर में कुत्तों की देखभाल का नया प्लान! हर जोन में 7 फीडिंग जोन, अलग रखे जाएंगे खूंखार कुत्ते...(photo-patrika)
रायपुर

नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास

नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय, 12 साल तक एंट्री फ्री, गौरव दिवस जानें यहां क्या है खास
रायपुर

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में...(photo-patrika)
रायपुर
