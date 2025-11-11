Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

CG News: युवक ने ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैहर यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

आरोपी युवक गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG News: थाना क्षेत्र के ग्राम गभरा में गाली-गलौज करने से मना करने के बाद भी विवाद करने पर आक्रोशित युवक ने ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैहर यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया पुनीता बाई धुर्वे पत्नी परसादी धुर्वे निवासी ग्राम गभरा ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रविवार 9 नवंबर को गांव के ही मैहर यादव (34 साल) ने उनके पति परसादी धुर्वे (45 साल) को हाथ, मुक्के और लातों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद परसादी की मौत हो गई।

प्रार्र्थिया की रिपोर्ट पर छुईखदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी मैहर यादव की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि आपसी विवाद के कारण उसने परसादी धुर्वे के साथ मारपीट की थी।

पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की, जिससे आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सका व न्यायालय में पेश किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 11:58 am

Published on:

11 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका

CG News: 45 वर्षीय व्यक्ति का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका
राजनंदगांव

CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी

CG News: चोर कहने से ग़ुस्से में आई बहन, दो मासूम बच्चों को कुएं में धकेला, गांव में मची अफरा-तफरी
राजनंदगांव

Paddy Smuggling: खरीदी से पहले ही बॉर्डर में धान की तस्करी, 90 क्विंटल के साथ वाहन जब्त

Paddy Smuggling: खरीदी से पहले ही बॉर्डर में धान की तस्करी, 90 क्विंटल के साथ वाहन जब्त
राजनंदगांव

CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा

CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा
राजनंदगांव

CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्था में मिला

CG News: ढाई माह से लापता युवक की मिली लाश, कार सहित शिवनाथ नदी में सड़ी-गली अवस्थामें मिला
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.