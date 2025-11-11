CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

प्रार्र्थिया की रिपोर्ट पर छुईखदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी मैहर यादव की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि आपसी विवाद के कारण उसने परसादी धुर्वे के साथ मारपीट की थी।