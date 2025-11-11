CG News: गली-गलौज करना पड़ा महंगा, पीट-पीटकर कर दी युवक की हत्या

आरोपी युवक गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG News: थाना क्षेत्र के ग्राम गभरा में गाली-गलौज करने से मना करने के बाद भी विवाद करने पर आक्रोशित युवक ने ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैहर यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थिया पुनीता बाई धुर्वे पत्नी परसादी धुर्वे निवासी ग्राम गभरा ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रविवार 9 नवंबर को गांव के ही मैहर यादव (34 साल) ने उनके पति परसादी धुर्वे (45 साल) को हाथ, मुक्के और लातों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद परसादी की मौत हो गई।
प्रार्र्थिया की रिपोर्ट पर छुईखदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी मैहर यादव की पहचान कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि आपसी विवाद के कारण उसने परसादी धुर्वे के साथ मारपीट की थी।
पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की और उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की, जिससे आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सका व न्यायालय में पेश किया गया।
