सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दो महीने पूर्व जिले के सरकारी विभागों में पदस्थ जिला स्तर के अधिकारियों को सोमवार और गुरूवार को दफ्तर में बैठकर लोगाें की समस्याएं सुनने के लिए निर्देश जारी किया था। अधिकांश अधिकारी इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। आरईएस, खनिज सहित कई विभागों के अधिकारी सोमवार और गुरूवार को आफिस टाइम पर अपनी कुर्सी पर नहीं दिख रहे। कुछ विभागों के अधिकारी तो शाम को 5.30 से पहले ही आफिस छोड़ रहे।