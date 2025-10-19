Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…

CG News: धमतरी जिले में शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के आफिस आने-जाने तथा भोजन का समय निर्धारित है। इसके बाद भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर अपनी मर्जी चला रहे हैं।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Oct 19, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों के आफिस आने-जाने तथा भोजन का समय निर्धारित है। इसके बाद भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर अपनी मर्जी चला रहे हैं। जिला प्रशासन को इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों के आफिस आने-जाने के समय पर निगरानी रखने के लिए निगरानी दल का गठन किया है।

CG News: सोमवार-गुरूवार को आफिस में नहीं बैठ रहे

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचरियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है।

कार्यालयीन अवधि में संशोधन कर कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे निर्धारित किया गया है। भोजन अवकाश पूर्व की भांति दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक ही रखा गया है। इसी प्रकार सभी अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता की गई है।

सोमवार से गुरुवार तक अधिकारी गायब रहने की शिकायतें

इधर कुछ अधिकारी-कर्मचारी नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। कुछ अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में सुबह १० बजे उपस्थित न होकर विलंब से उपस्थित हो रहे हैं। इसी प्रकार भोजन अवकाश समय-सीमा का भी ध्यान रखे बिना अपने सुविधा के अनुसार किसी भी समय कार्यालय से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके कारण कार्यालय का अनुशासन बाधित होने के साथ ही शासकीय कार्यों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

ऐसे में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इसे संज्ञान में लिया है। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए गठित किया है, जिसमें अपर कलेक्टर (प्रभारी स्थापना) दल प्रमुख बनाए गए हैं। साथ ही जिला कार्यालय अधीक्षक, भू-अभिलेख, स्थापना लिपिक जिला कार्यालय तीनों को सहयोग बनाया गया है। दिवाली त्योहार के बाद से कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने दो महीने पूर्व जिले के सरकारी विभागों में पदस्थ जिला स्तर के अधिकारियों को सोमवार और गुरूवार को दफ्तर में बैठकर लोगाें की समस्याएं सुनने के लिए निर्देश जारी किया था। अधिकांश अधिकारी इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। आरईएस, खनिज सहित कई विभागों के अधिकारी सोमवार और गुरूवार को आफिस टाइम पर अपनी कुर्सी पर नहीं दिख रहे। कुछ विभागों के अधिकारी तो शाम को 5.30 से पहले ही आफिस छोड़ रहे।

Published on:

19 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक, कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम…

धमतरी

छत्तीसगढ़

