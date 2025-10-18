Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Diwali Bonus: 10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी, फटाफट चेक करें अकाउंट

Diwali Bonus: बालोद जिले के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को बोनस जारी हो गया है। साथ ही अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिलना शुरू हो गया है।

less than 1 minute read

बालोद

image

Chandu Nirmalkar

Oct 18, 2025

Diwali Bonus 2025

10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी ( File Photo )

Diwali Bonus: धनतेरस और दीपावली के पहले शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के खाते में अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिलना शुरू हो गया है। सभी कर्मचारियों को 17 और 18 अक्टूबर तक वेतन दिया जाएगा। ( CG News ) इस धनतेरस पर बाजारों में जमकर ग्राहकी होने की उम्मीद है। जिला कोषालय के मुताबिक जिले में लगभग 10 हजार शासकीय कर्मचारी अधिकारी है। नगरीय निकाय, बिजली विभाग एवं कुछ और विभागों को छोड़कर। इन सभी कर्मचारियों को जिला कोषालाय से लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि खाते में डाली जाती है।

Diwali Bonus: पहले जारी होती थी 28-29 को राशि

पहले कर्मियों को मासिक वेतन की राशि 28-29 तारीख को डाल दी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश व कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए 10-12 दिन पहले ही अक्टूबर का वेतन डाल दिया गया है।

5 हजार कर्मचारियों के खाते में 30 करोड़ की राशि डाली

जिला कोषालय अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को शासन के आदेशानुसार लगभग 5 हजार शासकीय कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए डाले गए। बचे कर्मियों के खाते में शनिवार को राशि पहुंच जाएगी।

Published on:

18 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Diwali Bonus: 10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी, फटाफट चेक करें अकाउंट

बालोद

छत्तीसगढ़

