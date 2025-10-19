एक लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, कई संगीन वारदात में था शामिल

इलाके में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जा रहे हैं एवं समय-समय पर सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों में सिविक एक्षन कायर्क्रम चलाये जा कर शासन की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनवार्स नीति-2025 से प्रदाय सुविधाएं व लाभ की जानकारी बैनर/पोस्ट/पाम्पलेट आदि के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नक्सलियों द्वारा स्वयं आगे बढ़ कर शासन के आत्मसमपर्ण एवं पुनवार्स नीति-2025 का लाभ लेने पुलिस अधीक्षक के समक्ष समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जीवन-यापन करने हेतु आत्मसमपर्ण कर रहे हैं।