कोंडागांव

एक लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, कई संगीन वारदात में था शामिल

Bastar Naxalite surrender: बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों और शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 का असर दिखने लगा है।

less than 1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

एक लाख रुपए के इनामी नक्सली का सरेंडर (Photo source- Patrika)

एक लाख रुपए के इनामी नक्सली का सरेंडर (Photo source- Patrika)

Bastar Naxalite surrender: सुरक्षा बलों के द्वारा लगतार नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों के मारे जाने से, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद, शीर्ष लीडरों के आत्मसमपर्ण व समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सुरक्षित पारिवारिक जीवन-यापन की चाह के चलते माओवादी द्वारा किया गया आत्मसमर्पण।

इलाके में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जा रहे हैं एवं समय-समय पर सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों में सिविक एक्षन कायर्क्रम चलाये जा कर शासन की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनवार्स नीति-2025 से प्रदाय सुविधाएं व लाभ की जानकारी बैनर/पोस्ट/पाम्पलेट आदि के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नक्सलियों द्वारा स्वयं आगे बढ़ कर शासन के आत्मसमपर्ण एवं पुनवार्स नीति-2025 का लाभ लेने पुलिस अधीक्षक के समक्ष समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जीवन-यापन करने हेतु आत्मसमपर्ण कर रहे हैं।

Bastar Naxalite surrender: शनिवार को पुलिस अधीक्षक कायार्लय में नक्सली संगठन में सक्रिय रूप से कायर्रत नक्सली पिलसाय आमदई एलओएस सदस्य ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली पूर्वी बस्तर डिवीजन अंतगर्त कृषि विभाग/आमदई एलओएस सदस्य के पद पर सक्रिय था।

Updated on:

19 Oct 2025 12:03 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / एक लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, कई संगीन वारदात में था शामिल

