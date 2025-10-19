Bastar Naxal Movement: बस्तर में नक्सल आंदोलन का नया मोड़… आत्मसमर्पण की आड़ में बड़ी रणनीति की आहट

अब नक्सली आत्मसमर्पण भी अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। वे न तो सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं और न ही पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर उत्साहित हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक सरेंडर के नेतृत्व रूपेश ने यह तक कह डाला कि वे भविष्य में सरकार बनाने और बिगाडऩे तक की ताकत रखते हैं। ऐसे बयान सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि यह संकेत देते हैं कि नक्सली विचारधारा ने भले ही बंदूक छोड़ी हो, लेकिन वैचारिक संघर्ष अभी भी जिंदा है।