गरियाबंद

CG Naxal Surrender: फोर्स के दबाव में झुके नक्सली, दिवाली के दिन सरेंडर करेगी गरियाबंद की उदंती कमेटी, एसपी ने किया स्वागत

Naxal Surrender: फोर्स के बढ़ते दबाव और नक्सली नेता सोनू और रूपेश के सरेंडर करने के बाद अब गरियाबंद में भी नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान कर दिया है।

less than 1 minute read

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

Naxal

नक्सली (File Photo Patrika)

CG Naxal Surrender: फोर्स के बढ़ते दबाव और नक्सली नेता सोनू और रूपेश के सरेंडर करने के बाद अब गरियाबंद में भी नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए एक पत्र जारी किया है और बताया है कि 20 अक्तूबर यानी दिवाली के दिन हथियार डाल सकते हैं।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूपति और बस्तर में सीसी मेंबर रूपेश ने 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है। इसके बाद बाकी बचे नक्सली भी न केवल सरेंडर का मन बना रहे हैं बल्कि अब ऐलान भी शुरू कर दिया है। उदंती एरिया कमेटी के नक्सली भी 20 अक्टूबर को अपने सभी साथियों के साथ हथियारों सहित आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है, ताकि नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।

इस एरिया कमेटी के सुनील ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उसने अपने नक्सली साथियों से अपील की है कि वे हथियार लेकर 20 तारीख को आएं। पत्र में बाकी यूनिटों को 20 तारीख को दोपहर 12:30 बजे 146-690, 149-980 सेट पर मिलने का आह्वान किया है।

एसपी ने किया स्वागत

हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वे मुख्यधारा में लौटें और हिंसा का अंधेरा छोड़ दें। उदंती कमेटी का यह निर्णय बाकी यूनिटों (गोबरा, सीनापाली, सीतानदी) के लिए अंतिम संदेश होना चाहिए। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सरकार की पुनर्वास नीति उनके नए जीवन को रोशन करेगी।

Published on:

19 Oct 2025 10:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG Naxal Surrender: फोर्स के दबाव में झुके नक्सली, दिवाली के दिन सरेंडर करेगी गरियाबंद की उदंती कमेटी, एसपी ने किया स्वागत

