CG Naxal Surrender: फोर्स के दबाव में झुके नक्सली, दिवाली के दिन सरेंडर करेगी गरियाबंद की उदंती कमेटी, एसपी ने किया स्वागत

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूपति और बस्तर में सीसी मेंबर रूपेश ने 210 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है। इसके बाद बाकी बचे नक्सली भी न केवल सरेंडर का मन बना रहे हैं बल्कि अब ऐलान भी शुरू कर दिया है। उदंती एरिया कमेटी के नक्सली भी 20 अक्टूबर को अपने सभी साथियों के साथ हथियारों सहित आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है, ताकि नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।