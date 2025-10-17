200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर

अबूझमाड़ नक्सलियों की अघोषित राजधानी थी। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर का सेफ बेस था जो पिछले 20 महीने में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नक्सली माड़ लेकर उत्तर बस्तर डिविजन तक बिखर चुके हैं। इन इलाकों के नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर सरेंडर किए हैं। शुक्रवार को जगदलपुर में होने जा रहे सबसे बड़े सरेंडर में भी इन्हीं दोनों इलाके के नक्सली सीएम के सामने हथियार डालेंगे। अब तक 1876 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें सबसा बड़ा सरेंडर भूपति उर्फ सोनू दादा का है।