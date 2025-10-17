Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर

Chhattisgarh Naxal Surrender: दो दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के सरेंडर का ऐसा मंच सजा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इससे भी बड़ा सरेंडर इवेंट बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होने जा रहा है।

3 min read

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

Naxal

नक्सली (File Photo Patrika)

Chhattisgarh Naxal Surrender: दो दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के सरेंडर का ऐसा मंच सजा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इससे भी बड़ा सरेंडर इवेंट बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होने जा रहा है। यहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने टॉप नक्सल लीडर रूपेश समेत 200 नक्सली सरेंडर करेंगे।

15 तारीख को कांकेर के भानुप्रतापपुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वे भी जगदलपुर में सीएम के सामने हथियार डाल सकते हैं। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बड़ी घोषणा की और कहा कि बस्तर का अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर इलाका अब नक्सल मुक्त हो चुका है।

उन्होंने कहा कि या तो नक्सली हथियार डाल चुके हैं या मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में थोड़ा प्रभाव है वह भी मार्च 2026 से पहले खत्म हो जाएगा।

शुक्रवार को सरेंडर करने जा रहे नक्सली गुरुवार सुबह अबूझमाड़ से पैदल निकले और दोपहर तक बीजापुर पहुंचे। सभी पैदल चलकर इंद्रावती नेशनल पार्क के रास्ते बीजापुर के भैरमगढ़ पहुंचे। सभी को शुक्रवार सुबह तक जगदलपुर लाया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के सामने सभी हथियार डालेंगे। महाराष्ट्र से बड़ा सरेंडर दिखाने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाती दिख रही है।

माड़ में 3000 व उत्तर बस्तर में1000 नक्सली कैडर थे

नक्सलियों की अघोषित राजधानी और सबसे सुरक्षित बेस रहे अबूझमाड़ में करीब 3000 हजार नक्सली हमेशा रहा करते थे। 4400 वर्ग किमी में फैले अबूझमाड़ के हर इलाके में नक्सलियों का प्रभाव था। यहां से लगभग सभी नक्सली हिंसा के रास्ते से दूर हो चुके हैं। अमित शाह के दावे के अनुरूप उत्तर बस्तर यानी कांकेर क्षेत्र में सक्रिय 1000 जवानों ने भी हिंसा छोड़ दी है।

Chhattisgarh Naxal Surrender: बीते 20 माह में 1876 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर

अबूझमाड़ नक्सलियों की अघोषित राजधानी थी। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर का सेफ बेस था जो पिछले 20 महीने में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नक्सली माड़ लेकर उत्तर बस्तर डिविजन तक बिखर चुके हैं। इन इलाकों के नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर सरेंडर किए हैं। शुक्रवार को जगदलपुर में होने जा रहे सबसे बड़े सरेंडर में भी इन्हीं दोनों इलाके के नक्सली सीएम के सामने हथियार डालेंगे। अब तक 1876 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें सबसा बड़ा सरेंडर भूपति उर्फ सोनू दादा का है।

सोनू दादा ने ही पिछले महीने सितंबर में सबसे पहले सरकार से हर शर्त के साथ वार्ता की पेशकश की थी। उसकी इस पेशकश को नक्सल संगठन ने व्यक्तिगत बयान करार दे दिया था। सोनू संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर था। सूत्र बताते हैं कि उसके शांतिवार्ता की पेशकश के बाद केंद्रीय नक्सल डेस्क सक्रिय हुआ और इंटेल को एक्टिव किया गया। भूपति ने तय किया कि वह महाराष्ट्र में सीएम फणनवीस के साथ सरेंडर करेगा।

हिंसा अंतहीन दर्द, सरेंडर जीवन को दे रहा नई दिशा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ का नक्सलमुक्त होना यह प्रमाण है कि अब बस्तर भय नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की नई पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश आज नक्सलवाद के अंत की दहलीज़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने सभी नक्सलियों से अपील करते हुए कहा, हिंसा की राह अंतहीन पीड़ा देती है, जबकि आत्मसमर्पण जीवन को एक नई दिशा देते हुए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है।

अपनी मातृभूमि के भविष्य और अपने परिवारों के उज्जवल कल के लिए हथियार त्यागें और विकास की रोशनी में कदम रखें। बीते 22 महीनों में 477 नक्सली मारे गए, 2110 ने सरेंडर और 1785 गिरफ्तार हुए है। यह आंकड़े राज्य को नक्सलमुक्त बनाने के अडिग संकल्प के साक्षी हैं।

बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने को तैयार हैं। हम नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे. जगदलपुर में ऑफिसियल सरेंडर अनाउंस होंगे। शुक्रवार को सीएम साय के सामने नक्सली सरेंडर करेंगे। - विजय शर्मा, गृहमंत्री

पिछले 20 महीनों में 1876 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यधारा से जुड़ कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में और भी नक्सली इस सकारात्मक रास्ते को अपनाएंगे। - सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

ये भी पढ़ें

CG News: नक्सल प्रभावित वंजलवाही में नया पुलिस कैंप स्थापित, सुरक्षा और विकास की खुली नई राह
सुकमा
नया पुलिस कैंप स्थापित (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 11:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दीपावली पर किसानों को बड़ा तोहफा… अब दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर

Purchase Support Price (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा
जगदलपुर

CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

नगर निगम में घमासान… मल्टीलेवल पार्किंग की जगह पर मंदिर निर्माण पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों का वॉकआउट

नगर निगम में मंदिर निर्माण पर बवाल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर की दर्दनाक तस्वीर… एंबुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने गर्भवती को चारपाई पर पहुंचाया अस्पताल

स्वास्थ्य तंत्र चारपाई पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.