CG News: छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों को ले सकेंगे गोद, जंगल सफारी और कानन पेंडारी से होगा शुरू

योजना को शुरू करने के साथ ही व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार और बैंक खातों को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर-बैनर और विज्ञापन जारी कर सहयोग देने की अपील की जाएगी। ताकि लोगों की इसमें दिलचस्पी हो। जनवरी 2022 में बाघ को बचाने और संरक्षण संवर्धन करने के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर ने बैंक में खाता शुरू करवाया था। लेकिन, प्रचार-प्रसार के अभाव में 10000 रुपए तक जमा नहीं हुए। इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था।