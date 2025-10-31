Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों को ले सकेंगे गोद, जंगल सफारी और कानन पेंडारी से होगा शुरू

CG News: रायपुर के जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी से शुरू करने योजना बनाई गई है। एनीमल अडॉप्ट स्कीम को तैयार करने के बाद इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 31, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों को ले सकेंगे गोद, जंगल सफारी और कानन पेंडारी से होगा शुरू

CG News: @ राकेश टेंभुरकर। राज्य में पहली बार कर्नाटक और उत्तरप्रदेश की तर्ज पर अब नागरिक के साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी वन्य प्राणियों को गोद (अडॉप्ट) ले सकेंगे। इसकी शुरूआत रायपुर के जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी से शुरू करने योजना बनाई गई है। एनीमल अडॉप्ट स्कीम को तैयार करने के बाद इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

स्वीकृति मिलते ही न्यूनतम दान की राशि और गोद लिए जाने लिए शर्तों को सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही दान देने वाली संस्था और नागरिकों की नाम पट्टिका संबंधित वन्य प्राणी के बाडे़ और सार्वजनिक स्थान पर लगाई जाएगी। उन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जीके तहत छूट भी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना को प्रतिसाद मिलने पर चिड़ियाघर, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

बैंक खाते में जमा होगी राशिदानदाताओं से सहायता राशि लेने के लिए बैंक खाता खोला जाएगा। इसमें वह राशि जमा कराने के साथ ही अपना नाम जुड़वा सकेंगे। दान में मिली राशि की निगरानी के लिए अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर साल खाते का ऑडिट कराया जाएगा। दान में मिली संबंधित वन्य प्राणी के देखरेख भोजन से लेकर चिकित्सा और अन्य खर्च किया जाएगा। साथ ही इसका हिसाब भी रखा जाएगा। वहीं गोद लेने वाले को जीव की प्रगति की रिपोर्ट भी मिलेगी।

राज्य और केंद्र सरकार से करोडो़ं रुपए का अनुदार टाइगर, एलीफेंट प्रोजेक्ट के साथ ही वन के साथ ही वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मिलते है। इसके बाद भी वन्य प्राणियों की संख्या लगातार कम हो रही है।

योजना को शुरू करने के साथ ही व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार और बैंक खातों को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर-बैनर और विज्ञापन जारी कर सहयोग देने की अपील की जाएगी। ताकि लोगों की इसमें दिलचस्पी हो। जनवरी 2022 में बाघ को बचाने और संरक्षण संवर्धन करने के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व के तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर ने बैंक में खाता शुरू करवाया था। लेकिन, प्रचार-प्रसार के अभाव में 10000 रुपए तक जमा नहीं हुए। इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था।

संरक्षण और संवर्धन की कोशिश भारत सरकार के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कई प्रोजेक्ट में दान या सहयोग के विकल्प होते हैं। इसी की तर्ज पर राज्य में यूपी और कर्नाटक की तरह अडॉप्ट स्कीम को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। -अरूण कुमार पांडेय, पीसीसीएफ, वाइल्ड लाइफ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 09:01 am

Published on:

31 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों को ले सकेंगे गोद, जंगल सफारी और कानन पेंडारी से होगा शुरू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान

Pm Modi in CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर में 6 घंटे का कार्यक्रम, 12 घंटे तैनात रहेंगे 5 हजार अफसर-जवान
रायपुर

1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य आयोजन, पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम, जानें कब किसकी होगी प्रस्तुति

1 नवंबर से राज्योत्सव का भव्य आयोजन, पद्मश्री विभूतियों और बॉलीवुड सितारों से सजेगी शाम, जानें कब किसकी होगी प्रस्तुति
रायपुर

Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव

Raipur: गुरु घासीदास पर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर, सतनामी समाज ने किया थाने का घेराव
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का कहर, एक माह में 10 से ज्यादा मौतें, साल में 200 पार

CG News: छत्तीसगढ़ में मधुमक्खियों का कहर, एक माह में 10 से ज्यादा मौतें, साल में 200 पार
रायपुर

CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्रिका से बातचीत, कहा-मेड इन छत्तीसगढ़ की नायाब संरचना है हमारा नया विधानसभा भवन

CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पत्रिका से बातचीत, कहा-मेड इन छत्तीसगढ़ की नायाब संरचना है हमारा नया विधानसभा भवन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.