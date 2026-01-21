CG Crime: ऑटो में गायब हुआ महिला का मोबाइल, यूपीआई के जरिए चुराए लाखों रुपए

पुलिस ने आरोपी की पहचान आयुष डागा हीरापुर कबीर नगर निवासी के रूप में की। पतासाजी कर पुलिस ने उसे पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकारा। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की नकदी रकम 70,000 तथा प्रकरण से संबंधित मोबाइल फोन एवं 1 दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई की।