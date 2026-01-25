New Trauma Centre: न्यू ट्रामा सेंटर का काम ठप, इमरजेंसी में मरीजों को नहीं मिल रहे बेड

डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 190 बेड का न्यूरो सर्जरी वार्ड है, जहां इमरजेंसी व रूटीन में आने वाले मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। यह वार्ड हमेशा फुल रहता है। इसलिए अस्पताल प्रबंधन न्यूरो सर्जरी वार्ड के एक्सटेंशन का प्लान बना रहा है। हालांकि यह प्लान केवल कागजों में है। राजधानी व प्रदेश में सडक़ दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। ब्रेन हेमरेज व ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भी काफी आ रहे हैं। बेड तो कम पड़ ही रहे हैं, वेंटिलेटर फुल होने के कारण भी समस्या बढ़ गई है। सिर में चोट वाले मरीज इमरजेंसी में आते हैं।