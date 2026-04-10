World Homoeopathy Day: मीठी गोलियों पर बढ़ा भरोसा: छत्तीसगढ़ में 30-40% लोग अपना रहे होम्योपैथी, इन गंभीर बीमारियों का भी हो रहा इलाज

डॉ. ताम्रकार बताते हैं कि एक समय वे डॉ. कुलेन की ‘मटेरिया मेडिका’ का अनुवाद कर रहे थे। इसी दौरान कुनैन नामक दवा पर काम करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि कुनैन स्वस्थ व्यक्ति में मलेरिया जैसे लक्षण उत्पन्न करती है, जबकि वही दवा मलेरिया के मरीज को ठीक कर देती है। इसी आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया- “जैसा रोग, वैसी दवा” यही सिद्धांत आगे चलकर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आधार बना और वर्ष 1790 में इसकी स्थापना हुई। आज दुनिया भर में इस पद्धति का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जा रहा है।