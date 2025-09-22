रायपुर में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा नोट… जिसमें नजर आते हैं अफ्रीकी जानवर, देख दंग रह गए लोग

World's Largest Note: समता कॉलोनी स्थित श्रीरामनाथ भीमसेन भवन में तीन दिनों तक एक अलग ही दुनिया नजर आई। यहां हजारों साल पुराने सिक्कों से लेकर देश-विदेश के दुर्लभ नोट संग्रहण देखने लोग टूट पड़े। अलग-अलग शहरों से कई ऐसे लोग पुराने सिक्के बेचने के लिए पहुंच गए जिन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि इनकी कीमत लाखों में है। लेकिन जब वे यहां पहुंचे उनके लखपति बनने के अरमान धरे के धरे रह गए। उन्हें बताया गया कि यूट्यूब में फर्जी खबरें चल रही होती हैं।