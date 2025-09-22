Patrika LogoSwitch to English

रायपुर में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा नोट… जिसमें नजर आते हैं अफ्रीकी जानवर, देख दंग रह गए लोग

World's Largest Note: रायपुर में मुद्रा उत्सव में दुनिया का सबसे बड़ा नोट और हजारों साल पुराने सिक्के प्रदर्शित, देखने उमड़ी भीड़।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

ये पेंटिंग नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नोट है (Photo source- Patrika)
ये पेंटिंग नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नोट है (Photo source- Patrika)

World's Largest Note: समता कॉलोनी स्थित श्रीरामनाथ भीमसेन भवन में तीन दिनों तक एक अलग ही दुनिया नजर आई। यहां हजारों साल पुराने सिक्कों से लेकर देश-विदेश के दुर्लभ नोट संग्रहण देखने लोग टूट पड़े। अलग-अलग शहरों से कई ऐसे लोग पुराने सिक्के बेचने के लिए पहुंच गए जिन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि इनकी कीमत लाखों में है। लेकिन जब वे यहां पहुंचे उनके लखपति बनने के अरमान धरे के धरे रह गए। उन्हें बताया गया कि यूट्यूब में फर्जी खबरें चल रही होती हैं।

World's Largest Note: उन्हें समझाया गया कि संग्रहण एक जुनून है, कमाई के नजरिए से बहकावें में न आएं। मुद्रा उत्सव में सदर बाजार रायपुर के अर्पित ताम्रकर ने दुनिया की सबसे बड़ा नोट एग्जीबिट किया था। उन्होंने बताया दक्षिण अफ्रीका के मुरंडी देश ने कलेक्शन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नोट जारी किया था। जिसे 1000 प्रति प्रिंट किया गया था। मैंने एग्जीबिशन में इसे खरीदा है। इसमें अफ्रीका में पाए जाने वाले विभिन्न जानवरों की तस्वीरें हैं।

Published on:

22 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा नोट… जिसमें नजर आते हैं अफ्रीकी जानवर, देख दंग रह गए लोग

