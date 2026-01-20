CG Suicide: होटल में रूम बुककर युवक ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को रूम से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि फांसी लगाने से पहले युवक ने शराब का सेवन भी किया था। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।