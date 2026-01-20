CG Suicide: होटल में रूम बुककर युवक ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

CG Suicide: राधास्वामी नगर स्थित प्लानेट होटल के एक कमरे में युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10.30 बजे सूचना मिलने पर पुरानी बस्ती थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान की। मृतक का नाम मोहित उर्फ मोनू सोनकर (38) है। वह रावणभाठा मैदान के सामने रहता था। वह शादीशुदा था और अपने माता-पिता के साथ ही रहता था। उसका एक बड़ा भाई भी है, जो विवाहित है।
पुलिस के अनुसार मोनू घर से निकलने के बाद सीधे होटल पहुंचा और एक रूम बुक किया। फिर वह कहीं चला गया, रात को वह लौटा। इसके बाद उसके कमरे का दरवाजा सुबह 10 बजे तक नहीं खुला। सफाई के लिए खटखटाने के बाद अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया, तो इस पर संदेह हुआ। होटल संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को रूम से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। इससे आशंका जताई जा रही है कि फांसी लगाने से पहले युवक ने शराब का सेवन भी किया था। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।
