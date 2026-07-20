Chhattisgarh Crime News: रायपुर के सरस्वती नगर इलाके में कुछ युवकों ने पार्टी के दौरान अपने ही एक साथी को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। 5 दिन भर्ती रहने के बाद युवक की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने झुलसे युवक को मृत्यु से पहले बयान नहीं कराया। परिजनों ने जब थाने में जमकर हंगामा किया, तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। परिजनों का कहना कहना है कि दोस्तों ने शराब पार्टी के बहाने ले गए और फिर सुनसान जगह में जिंदा जलाया दिया।